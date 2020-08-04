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Украинка из Бейрута рассказала о последствиях взрывов. Видео

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
2,6 т.
От взрывов в доме украинки посыпалась стена

От взрывов в доме украинки посыпалась стена.

Украинка Марина Томах, которая семь лет проживает в Ливане, рассказала, что происходит в районе взрывов в Бейруте.

Как сообщила она в эфире "Украина 24", ее дом находится в 8 км от места взрывов и на высоте 600 метров. При этом в доме посыпалась стена (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам женщины, сильно пострадали здания в 5-километровой зоне – выбиты окна, витрины, разрушены потолки.

Она отметила, что больницы города переполнены – раненых везут за пределы столицы.

Что касается причины взрывов, то горожане говорят между собой об израильской ракете. Также сообщается о пожаре и возгорании химических веществ.

Пока нет информации, что среди пострадавших в результате взрывов в Бейруте могли быть граждане Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта.

  • По последним данным, число погибших при взрывах достигло 70, более 3,7 тыс. человек пострадали.

  • Более 30 команд Красного Креста работают на месте взрывов в Бейруте.

  • Глава общей безопасности Ливана опроверг версию о взрыве пиротехники и заявил, что это были другие взрывчатые вещества.

ЛиванВзрывы в Бейрутевзрыв
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