Украинка из Бейрута рассказала о последствиях взрывов. Видео
От взрывов в доме украинки посыпалась стена.
Украинка Марина Томах, которая семь лет проживает в Ливане, рассказала, что происходит в районе взрывов в Бейруте.
Как сообщила она в эфире "Украина 24", ее дом находится в 8 км от места взрывов и на высоте 600 метров. При этом в доме посыпалась стена (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
По словам женщины, сильно пострадали здания в 5-километровой зоне – выбиты окна, витрины, разрушены потолки.
Она отметила, что больницы города переполнены – раненых везут за пределы столицы.
Что касается причины взрывов, то горожане говорят между собой об израильской ракете. Также сообщается о пожаре и возгорании химических веществ.
Пока нет информации, что среди пострадавших в результате взрывов в Бейруте могли быть граждане Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта.
По последним данным, число погибших при взрывах достигло 70, более 3,7 тыс. человек пострадали.
Более 30 команд Красного Креста работают на месте взрывов в Бейруте.
Глава общей безопасности Ливана опроверг версию о взрыве пиротехники и заявил, что это были другие взрывчатые вещества.