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28 марта • обновлено в 11:36
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Украинец в Британии рассказал о жизни в условиях жесткого карантина

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Великобритания отмечает позитивные сдвиги в борьбе с распространением пандемии коронавируса, благодаря введению ограничительных мер, но намерена их усилить.

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В то же время, в стране уже сейчас действуют довольно жесткие ограничения, о которых в эфире ObozTV рассказал украинец Виталий Баев, который живет в Лондоне.

"С воскресенья, 22 марта, здесь запрещено собираться на улице больше, чем двум лицам, если это не члены одной семьи. Закрытые почти все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Правда в четверг, 26 марта, сделали небольшое послабление и открыли небольшие продуктовые магазины", – рассказал Виталий.

Полиция в городе пристально следит за соблюдением правил карантина, по словам украинца правоохранители имеют право разгонять собрания и штрафовать нарушителей.

Карантин в Великобритании

Карантин в Великобритании

ВВС

"Правда в Великобритании разрешено раз в день выходить на улицу, чтобы заниматься спортом. Премьер говорит, что это будет очень полезным для содержания психологического здоровья граждан. Но обязательно надо держать дистанцию в 2 метра", – объясняет он.

Британцы осознают всю опасность из-за распространения коронавируса в мире, и пытаются четко соблюдать все правила, говорит Виталий.

"Паники здесь никакой нет. Возможно на прошлой неделе британцы бежали в магазины, чтобы закупить много продуктов, полки в супермаркетах были почти пусты. Но сейчас все спокойно, есть все продукты, а в магазинах людей почти нет. Цены не выросли, но уже нет постоянных акций и скидок", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и у министра здравоохранения Мэтта Хэнкока обнаружили коронавирус COVID-19.

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Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
Теги
болезнь карантин
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