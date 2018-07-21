Украинец стоял рядом: что не так с нашумевшей проповедью главы РПЦ

Присутствие главы Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия на богослужении по случаю 100-летия расстрела царской семьи оправдано тем, что Николай II был императором Российской империи, в которую в свое время входила и Украина.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик, известный историк Андрей Зубов.

Комментируя присутствие украинца на мероприятии РПЦ, он пояснил: "Понимаете, император Николай II был императором не только нынешней Российской Федерации. Он был императором Российской империи, куда входила большая часть нынешней Украины и многие другие территории мира".

"Поэтому, если какие-то люди чувствуют свою историческую сопричастность к этому событию из-за пределов России, то почему бы им не приехать и не участвовать в них? В конце концов, это часть нашей общей истории", - добавил Зубов.

В то же время он обратил внимание на то, что проповедь патриарха Кирилла "вызывает очень большие вопросы". В частности, в ней ни разу не упоминаются убийцы царской семьи, те, кто отдали приказ, а также "коммунисты, большевики и чекисты". В то же время глава РПЦ выступил против интеллигенции, которая, по его мнению, была неправа, когда стремилась к лучшему будущему.

В контексте осуждения Кириллом стремления к хорошей жизни, историк заметил: "К сожалению, подобные речи патриарха приводят к тому, что очень много людей отходит от церкви. В данном случае патриарх совершает некий проступок против церкви, против правды Христовой. И это очень печально", - резюмировал он.

Напомним, 16 июля в Екатеринбурге состоялось богослужении по случаю 100-летия расстрела российского императора Николая II и царской семьи. Возглавил его патриарх Кирилл. Особое место на мероприятии было отведено митрополиту Онуфрию: он стоял по левую руку Кирилла, а свою проповедь глава РПЦ начал с обращения к своему украинскому визави.