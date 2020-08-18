Украинец рассказал об издевательствах в изоляторе Беларуси

Украинский правозащитник Константин Реуцкий, который был задержан 12 августа в Минске, рассказал об издевательствах в изоляторе Беларуси.

По его словам, всех иностранцев, особенно из Украины, подозревают в шпионаже и в организации массовых беспорядков, поэтому силовики относятся к ним "весьма неприветливо", пишут "Факты".

"Они видят в украинцах одну из самых больших угроз, поэтому, увы, часто избивают с особой жестокостью. Один участник протестов, был избит так, что уже несколько дней находится в довольно тяжелом состоянии в минской больнице. Просто потому, что упомянул, что он гражданин Украины", – сказал Реуцкий.

Правозащитник отметил, что в РУВД и изоляторе временного содержания (ИВС) на улице Окрестина еды не было совсем, а воду давали, но не всегда сразу.

"Это было некое проявление милости. В туалет несколько часов не пускали: "С…те в штаны". Потом все-таки стали выводить. Сначала делали это так, чтобы максимально унизить: двое омоновцев заламывали руки, вдавливая человека едва ли не лицом в асфальт, и тащили в туалет. Ближе к утру, видимо, они устали, стало немножко попроще", – поделился он.

Реуцкий добавил, что к задержанным женщинам относились лучше. В изоляторе с ним находились полсотни мужчин и пять женщин.

"Но одну уже немолодую женщину, подозреваемую в том, что она координатор женской мирной акции, как раз прошедшей в тот день, когда она пыталась взывать к совести полицейских и говорила, что они воюют против собственного народа, тоже начали избивать – лицом о железный забор, резиновой дубинкой по спине и голове", – рассказал правозащитник.

Как писал OBOZREVATEL ранее:

В Беларуси открыли уголовное производство в отношении двух задержанных в Минске украинских волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Евгения Васильева и Константина Реуцкого.

Мужчин подозревали в причастности к массовым беспорядкам, им грозило от трех до восьми лет заключения.

Кулеба заявлял, что государство будет действовать жестко, защищая права своих граждан.

Волонтеры Константин Реуцкий и Евгений Васильев, которые были задержаны в ходе протестов в Беларуси, вернулись в Украину.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram