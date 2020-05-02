Украинец, который живет и работает в итальянском городе Падуя, механик Тарас Мельник рассказал об ослаблении карантинных мероприятий в стране.

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Как он объяснил изданию KP.UA, привычный уклад в стране достаточно изменился, что, в первую очередь касается работы.

"Понятно, что на всех предприятиях ввели температурный контроль. Если градусник показывает 37 – отправят домой. Раньше мы работали в одну смену по 8 часов. Теперь их две, но по 6 часов. Суббота – тоже рабочий день. Это сделали, чтобы уменьшить количество рабочих в цеху. Офисным сотрудникам разрешена удаленка", – поделился украинец.

Италия выходит из карантина Associated Press

По его словам, с 4 мая начнут работать кафе и рестораны, но в формате "на вынос".

"В полном объеме запустят продажи лишь в супермаркетах и продуктовых магазинах. Транспорт тоже пока ходит лишь на 10%. А школы и детсады не откроются до сентября", – добавил Мельник.

Он также отметил, что без работы все еще остаются парикмахеры, маникюрши, тренеры. Закрыты оздоровительные центры, салоны красоты и спортзалы, но это может измениться в любой момент и зависит от того, как поведет себя коронавирус.

Парень также рассказал, что карантин больно ударил по бюджету итальянцев. И если у одних зарплаты лишь уменьшились, то многим другим пришлось обратиться за пособием в 600 евро.

Тарас Мельник KP.UA

"У моего коллеги по имени Лука жена работала барменом. Из-за коронавируса ей не продлили контракт, и она осталась без работы. У них маленький ребенок, три годика. И они втроем живут в квартире, которую снимают за 600 евро, не считая коммуналки. За месяц на семью дали пособие по безработице в 840 евро. Денег им в обрез. И таких людей тут очень много", – поделился украинец.

Также, по его словам, обычно активным итальянцам очень тяжело дался карантин не только в финансовом, но и в моральном плане. Но государство загнало всех в жесткие рамки.

"Сделали несколько степеней контроля, использовали дроны для отслеживания людей, ввели штрафы от 400 до 3000 евро. Размер штрафа за первое нарушение минимальный, а дальше идет по нарастающей. А не дай бог у тебя COVID-19 и нарушил карантин, то можно оказаться за решеткой", – заверил Мельник.

В регионе Венето, где живет Тарас, первым признаком ослабления карантина – примерно полторы недели назад – стало разрешение на прогулки возле дома.

"Такие прогулки напоминают мне фильм-апокалипсис, где снимался Уилл Смит "Я легенда", –пошутил парень.

Тем не менее, он уверяет, что даже таким послаблениям итальянцы рады, и вместе с тем понимают необходимость дальнейшего соблюдения дистанции и правил гигиены, поскольку все опасаются второй волны болезни.

Как известно, Италия является одной из наиболее пострадавших стран от пандемии коронавируса. Общее количество заболевших уже достигло 201 тыс. человек, скончались более 27 тысяч. Но итальянское правительство решило, что пик заболеваемости позади и пришло время возвращаться к нормальной жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии заявили, что страна не будет открывать свои границы для иностранных туристов до конца 2020 года. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства.