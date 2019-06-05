Украинец показал "фак" террористу "ДНР": Скабеева взорвалась возмущениями

Скандальная российская пропагандистка Ольга Скабеева отреагировала на скандал с украинским писателем Всеволодом Непогодиным. Его выгнали с эфира "Россия 1" за нецензурный жест в адрес террориста "ДНР" Даниила Бессонова.

Рупор Кремля пообещала российским зрителям на своем Telegram-канале, что они больше никогда не увидят на экранах одиозного украинца.

"Считаю необходимым объяснить, что именно произошло в нашем эфире. Да, мы действительно не выгоняем гостей из нашей студии. Да, мы действительно считаем, что приглашать человека с альтернативным мнением, чтобы публично его унижать, – парадоксально и контрпродуктивно. Но! Всему есть предел. Украинский эксперт Всеволод Непогодин, очевидно, потерял связь с реальностью", – написала она.

Ольга Скабеева Скриншот видео

Скабееву возмутило, что Непогодин пытался прервать прямое включение из Донецка, в котором Бессонов озвучивал фейки об обстреле мечети якобы со стороны ВСУ. Кроме того, скандальной пропагандистке не понравилось, что украинец обозвал оккупантов Донбасса террористами.

"Непогодин назвал террористами тех, кого обстреляли, то есть жителей измученного Донбасса. Снабдив это противоречащее здравому смыслу обвинение еще и нецензурной бранью, а после показав средний палец. Что ж. Непогодин в студию нашей программы больше не вхож – мы его выгнали. Негодяям у нас точно не место. Слушать мнение Непогодина впредь считаю неуважительным по отношению и к Донбассу, и к зрителям российского телевидения", – подчеркнула Скабеева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на российском пропагандистском телевидении разгорелся скандал из-за высказываний Непогодина о снесенном памятнике маршалу СССР Георгию Жукову в Харькове. Украинца обозвали "дебилом".

Перед этим российский топ-пропагандист Владимир Соловьев выгнал из студии Непогодина из-за слов о Степане Бандере. Спор между ведущим и украинским экспертом произошел во время обсуждения ВСУ, которых россиянин нагло обозвал "нацистскими сволочами".

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