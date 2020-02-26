Украинец поделился печальной правдой о жизни в охваченном коронавирусом Китае

Из-за карантинных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса в Китае сложилась тяжелая социальная ситуация.

Люди вынуждены подолгу находиться дома без средств к существованию, поскольку большинство предприятий временно закрыты. Об этом "Апострофу" рассказал украинец Алексей, прилетевший из Китая транзитом через Германию.

По его словам, в разных городах страны социальная ситуация и настроения жителей отличаются. Так, в туристическом Шанхае население не так встревожено, как в промышленных регионах, где люди стараются даже не общаться друг с другом, им запрещается ходить без масок.

Многие китайцы остались без работы и средств к существованию из-за эпидемии коронавируса

"В Шеньчжене было строже, это рядом с Гуанчжоу и Гонконгом. Там люди более встревожены, видно, что боятся. В Шанхае спокойнее, они уверены, что государство держит все под контролем. Там никто не переживает за маски, не держит сумасшедшую дистанцию друг от друга. Знают, что всех везде проверяют", – отметил Алексей.

Он подчеркнул, что самое сложное для китайцев, которые являются очень трудолюбивым народом, это сидеть без работы. Там многие живут на то, что зарабатывают, поэтому в связи с карантином переживают тяжелую финансовую ситуацию, что расстраивает их еще больше.

При этом украинец добавил, что иностранцы наоборот могут добровольно вылететь из Китая на доступных рейсах. Он тоже решил покинуть страну, так как ему продлили отпуск.

"Многие иностранцы уехали с концами, кто-то на передержку. У меня отпуск должен был быть две недели, но появился коронавирус, поэтому я остался еще на две в Индонезии, вернулся в Шанхай, разобрался с документами; финансы еще позволили поехать в Украину", – признался Алексей.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 26 февраля в Китае коронавирус выявили у 78 064 человек, а количество жертв заболевания увеличилось до 2715 человек.

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