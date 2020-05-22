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22 мая • обновлено в 11:16
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Украинец найден мертвым в Польше при странных обстоятельствах

2.8т
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В городе Жирардув (Польша) был найден мертвым 47-летний украинец.

Как сообщает издание eGlos, происшествие случилось еще 19 мая. На теле умершего травм не было обнаружено.

"Я не могу ответить на этот вопрос прямо сейчас. Наши выводы показывают, что погибший является 47-летним гражданином Украины", – сообщила пресс-секретарь местной полиции Моника Гелинская.

Полиция в Польше

Полиция в Польше

На месте ЧП работали полицейские и прокурор города. Более подробной информации о погибшем украинце пока нет.

В Польше умер украинец

В Польше умер украинец

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Польша
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