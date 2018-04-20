Украине приготовиться: в Stratfor рассказали, как Кремль отомстит за санкции

Россия в отместку за введенные Соединенными Штатами санкции может обострить конфликт на Донбассе.

К такому выводу пришли эксперты частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, сообщает "Апостроф".

Отмечается, что от американских санкций пострадал в основном крупный бизнес, а курс рубля и биржевые индексы стабилизировались спустя несколько дней после вступления в силу новых ограничений.

По мнению экспертов, Россия может ответить на санкции США ассиметрично, в частности, пойти на еще большее обострение военных конфликтов в Сирии и на Донбассе.

Кроме того, еще одним ударов со стороны России может стать принятие Госдумой закона о запрете импорта товаров американского производства, участия США в приватизационных сделках в РФ и прекращении продажи титана производителю самолетов Boeing.

Как сообщал "Обозреватель", 6 апреля Министерство финансов США внесло в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В ответ депутаты Госдумы предложили запретить поставку алкоголя, табака и лекарства.