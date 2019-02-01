Вернут Януковича? Украине предложили неожиданный способ решения конфликта на Донбассе

К процессу мирного урегулирования конфликта на Донбассе следует привлечь беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, осужденного за государственную измену.
Такое мнение выразил экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Кори Левандовски в интервью израильскому телеканалу ILand TV. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
По его словам, данное предложение было согласовано с патриархом Иерусалимским Феофилом III, с которым Левандовски встретился в Израиле.
Виктор Янукович
news-front.info
"Да, мы действительно обсуждали, что в нынешней ситуации в Украине нужны новые люди. В том числе, следует привлечь и Януковича, потому что он из этого региона", – поделился политик.
"Мы тоже поддерживаем эту позицию официально и в прессе, когда видим эскалацию напряженности", – добавил он.
Кори Левандовски
Українські Новини
Левандовски также отметил, что "ко мнению патриарха прислушивается президент России и очень хорошо к нему относится". Поэтому Феофил III, считает он, может сыграть в решении конфликта существенную роль.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд вынес решение по делу Януковича. Экс-президента признали виновным в госизмене и приговорили к 13 годам лишения свободы.
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