Украине на заметку. Нет личного транспорта, льгот и помощников: как живут депутаты в Швеции

Повседневная жизнь шведских депутатов нового парламента, избранного в сентябре, пропитана строгостью: офисы площадью семь квадратных метров, небольшие квартиры для чиновников и ограничения при использовании денег налогоплательщиков в осуществление парламентской деятельности, сообщает Lifter.

Шведские депутаты не пользуются дополнительными льготами, такими как парламентарии из других стран (бюджет на чартерные самолеты, помощь в аренде жилья, наем частных консультантов, помощь в оплате медицинских расходов и другие).

Парламент в Швеции lifter.com.ua

Кроме того, в Швеции понятия "парламентский иммунитет" просто не существует!

"Мы обычные граждане, – заявил в интервью шведскому парламенту BBC News Brazil заместитель социал-демократической партии Пер-Арне Хоканссон.

Не имеет смысла предоставлять особые привилегии парламентариям, потому что наша задача – представлять граждан и знать реальность, в которой они живут. Представление граждан само по себе является привилегией, поскольку у нас есть возможность влиять на курс страны".

349 шведских депутатов получают – как и президент парламента – ежегодную карту для использования общественного транспорта.

Официальных автомобилей мало, и их использование ограничено. У парламента есть только три автомобиля, модель Volvo S80. Этот транспорт доступен только президенту парламента и его трем вице-президентам для официальных мероприятий.

"Это вам не такси. Служебные машины не годятся для того, чтобы брать их домой или на работу", – объясняет Рене Поедтке из административного сектора парламента.

В Швеции единственным политиком, который имеет право на автомобиль, является премьер-министр. Автомобиль принадлежит Службе государственной безопасности Швеции. По словам правительственного советника, министры могут запрашивать транспортные средства "когда у них есть для этого веские причины".

Валовая зарплата депутата парламента Швеции составляет 66 900 шведских крон в месяц (около $7200). После уплаты высоких налогов чистая зарплата составляет приблизительно 40 000 шведских крон (около $4300), что в два раза меньше, чем зарабатывает учитель начальных классов в Швеции.

Если у депутата есть избирательная база за пределами Стокгольма, он может запросить так называемый "трактамент", помощь по дням недели, в которые он работает в столице страны. Эта помощь, предназначенная исключительно для парламентариев, не имеющих постоянного места жительства в столице, составляет 110 шведских крон (около $12).

До 1957 года у депутатов шведского парламента не было даже зарплаты: они получали только взносы членов партий.

Решение об установлении зарплаты для парламентариев было принято, как записано в архивах парламента, после того, как было сделано заключение, что ни один гражданин не должен быть "лишен возможности стать депутатом по экономическим причинам". Но значение зарплаты не должно быть "настолько высоким, чтобы стать экономически привлекательным".

И ни один депутат не имеет права увеличивать себе зарплату: в Швеции зарплата парламентариев определяется независимым комитетом под названием Riksdagens Arvodesnämd.

Парламент в Швеции lifter.com.ua

Этот комитет состоит из трех человек: президента, который, как правило, является отставным судьей, и двух представителей, которые обычно являются бывшими должностными лицами или журналистами.

"Среди нас нет парламентария, мы независимый комитет, Совет парламента не может дать нам никаких указаний", – говорит его президент Йохан Хиршфельдт.

Экс-президент Апелляционного суда Стокгольма Хиршфельдт объясняет, что комитет собирается один раз в год, после перерыва в европейское лето.

"Но это не значит, что депутатам повышают зарплату каждый год", – уточняет он.

Чтобы оценить, увеличивается ли заработная плата, комитет анализирует экономические условия общества в целом, включая уровень инфляции и колебания заработной платы в государственном и частном секторах.

"Когда мы встретимся в следующий раз, мы оценим общие обстоятельства и, возможно, мы решим повысить зарплату на 1% или 1,5%, или, возможно, мы вовсе решим этого не делать", – говорит Хиршфельдт.

Решение комитета является суверенным: оно не может быть оспорено и не нуждается в голосовании в парламенте.

"Парламентарии не имеют никакой возможности принимать решения в этом процессе, и я не знаю, довольны ли они зарплатой или нет, потому что ни один парламентарий никогда не звонил, чтобы просить больше или чтобы пожаловаться", – говорит президент.

Только политики, имеющие избирательную базу за пределами столицы и не владеющие недвижимостью в Стокгольме, имеют право жить в квартирах для чиновников.

Квартира депутата в Швеции lifter.com.ua

Квартиры имеют в среднем 45,6 кв. м. Те, в которых только одна комната, имеют только 16 квадратных метров. Из общего числа 197 домов, находящихся в ведении шведского парламента, только в восьми от 70 до 90 квадратных метров.

На самом деле, самые небольшие квартиры напоминают камеры очень современного пенитенциарного учреждения недалеко от Стокгольма, где у заключенных, как и в большинстве шведских тюрем, также есть отдельная ванная комната.

В этих зданиях нет ни стиральной машины, ни посудомоечной машины, ни даже двуспальной кровати. Большая часть этих квартир даже не имеет спальной комнаты: одна комната, оборудованная диваном-кроватью, служит и гостиной, и спальней.

"Мы можем поставить дополнительные кровати с колесами в случае необходимости, например, при посещении родственника", – говорит один из членов парламента.

Кроме того, сами парламентарии готовят и убирают дом. По данным административного департамента парламента Швеции, бесплатная уборка проводится только раз в год, во время летних парламентских каникул.

И это еще не все: квартиры предназначены исключительно для парламентариев. Супруги, родственники и дети не имеют права жить или просто ночевать в принадлежащей государству квартире без оплаты.

Квартира депутата в Швеции lifter.com.ua

Если родственник парламентария приезжает ночевать, у депутата есть один месяц, чтобы оплатить государственную казну за ночь.

В зале каждого парламентского здания есть прилавок с ежедневными газетами и различными публикациями.

Они предназначены для коллективного использования парламентариями: подписка на газеты и журналы финансируется партией, а у депутатов нет личного бюджета для подписки.

"Мы можем взять газету себе в офис, прочитать ее, а затем сразу же вернуть ее на стойку, – говорит депутат Пер-Арне Хоканссон.

Мы также можем читать газеты и другие публикации в парламентской библиотеке, которая через приложение предлагает депутатам читать это на своем мобильном телефоне".

Члены парламента сами платят за кофе.

Депутаты в Швеции lifter.com.ua

Официантов у них нет, и за еду нужно платить. После приема еды каждый парламентарий должен принести свою тарелку на место, где собраны подносы, рядом с кухней.

Каждый моет свои тарелки и столовые приборы самостоятельно. Кроме того, ни один депутат Швеции не имеет права на возмещение расходов на питание в роскошных ресторанах.

Нет секретариата или частных советников.

Парламент в Швеции lifter.com.ua

"Ни один депутат не имеет частного секретаря и не может нанять консультантов", – объясняет Матс Линд из сектора парламентских услуг.

В шведской системе каждая политическая партия, представленная в парламенте, получает ограниченные средства для найма группы помощников и советников, которые формируют так называемый партийный секретариат. И эта группа чиновников обслуживает всех депутатов партии.

Другими словами, у парламентариев есть группа советников и помощников, которые, помимо прочего, готовят политический анализ и занимаются связями с прессой.

Пресс-секретарь приводит список секретариата Социал-демократической партии: 101 сотрудник работает вместе на 100 депутатов. В эту команду чиновников входят советники и аналитики по политическим вопросам и связям с прессой, а также некоторые административные помощники, которые обычно не доступны депутатам для личных задач.

"Каждый депутат ведет свой график работы, готовит свои речи, организует свои встречи и резервирует билеты на поезд или самолет", – говорит представитель.

Среди информации, которую каждый шведский парламентарий получает при избрании, есть 35-страничное руководство под названием "Правила путешествия" ("Reseregler").

Вот некоторые рекомендации для депутатов:

Следует выбрать самый дешевый способ добраться до места назначения: поезд, машина или самолет;

Автомобили для путешествий должны быть арендованы в туристическом агентстве Парламента, используя компании, с которыми у Парламента подписаны контракты. Из-за затрат и защиты окружающей среды, нельзя арендовать специальные или роскошные автомобили;

Если заместитель едет на собственном транспортном средстве, он должен выбрать кратчайший возможный маршрут, если только нет особых причин для более длинной дороги;

Депутаты должны пользоваться такси, если нет альтернативы общественному транспорту, или если для этого есть особые причины;

Что касается поездок за границу, то шведский депутат может потратить не более 50 000 шведских крон (около $5400).

Без пожизненной пенсии.

Шведские парламентарии также не имеют права получать пожизненную пенсию после выполнения как минимум одного или двух сроков.

Шведский закон гласит следующее:

"Цель пособия (пенсии) состоит в том, чтобы обеспечить финансовое обеспечение парламентария во время переходного периода после окончания его деятельности в парламенте. Пособие не предназначено для обеспечения постоянной поддержки бывшего парламентария".

Депутат в Швеции lifter.com.ua

Это своего рода страхование по безработице: общий принцип состоит в том, что каждый депутат должен проработать в Парламенте не менее восьми лет, чтобы иметь право на пособие, эквивалентное 85% от суммы заработной платы, в течение максимум двух лет.

А чтобы получать пособие более года, бывший депутат должен показать, что он активно ищет новый способ заработать себе на хлеб.

"Важно понимать, что система имеет сильные механизмы, депутаты должны показать, что они ищут новую работу, что они не пассивны, в противном случае выплаты заканчиваются", - объясняет Йохан Хиршфельдт.

Если парламентарий переходит к исполнению другого мандата или политической позиции, пособие также отменяется.

Региональные политики сидят без зарплаты.

На региональном уровне политическое представительство в Швеции считается дополнительной деятельностью, которая осуществляется параллельно с оплачиваемой занятостью, поэтому 94% представителей региональных собраний не имеют заработной платы.

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