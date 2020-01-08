Украина ждет, пока проснется Трамп: в США знают настоящую причину авиакатастрофы в Иране

Спецслужбы США следили за ситуацией в Иране, в первую очередь за аэропортом. После удара по американским базам их разведка отслеживала территорию и легко бы заметила движение ракеты, которой, по одной из версий, могли сбить украинский самолет.
Но чтобы опубликовать информацию, спецслужбы сперва должны презентовать ее своему президенту Дональду Трампу. А он все еще спит.
Об этом OBOZREVATEL заявили источники в украинских спецслужбах. "Украина ждет, пока проснется Трамп", – рассказывает собеседник. Американский президент ночью несколько часов проводил заседание. А сейчас он отдыхает, поэтому без него спецслужбы США бездействуют.
Иран же утверждает, что никаких ракетных ударов по самолеты не производили. Хотя "черные ящики" предоставлять Украине отказались. И хотя эксперты сходятся во мнении: из-за технической неисправности самолет не мог внезапно разбиться, а приземлиться можно было даже с одним двигателем, покамест официальных подтверждений того, что самолет сбили. нет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аеропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.
Спасатели обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing 737, который разбился сразу после взлета.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение украинского самолета МАУ в Иране.
В Иране назвали "официальную" причину крушения самолета МАУ.
Также в МАУ рассказали об иностранцах на борту рухнувшего самолета.
Независимый российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич заявил, что катастрофа украинского самолета Boeing-737 в аэропорту Тегерана (Иран) произошла "в наиболее горячей точке планеты".
В СНБО сообщили, что к расследованию авиакатастрофы украинского самолета в Иране привлекут компанию Boeing.
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