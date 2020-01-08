Украина ждет, пока проснется Трамп: в США знают настоящую причину авиакатастрофы в Иране

Спецслужбы США следили за ситуацией в Иране, в первую очередь за аэропортом. После удара по американским базам их разведка отслеживала территорию и легко бы заметила движение ракеты, которой, по одной из версий, могли сбить украинский самолет.

Но чтобы опубликовать информацию, спецслужбы сперва должны презентовать ее своему президенту Дональду Трампу. А он все еще спит.

Об этом OBOZREVATEL заявили источники в украинских спецслужбах. "Украина ждет, пока проснется Трамп", – рассказывает собеседник. Американский президент ночью несколько часов проводил заседание. А сейчас он отдыхает, поэтому без него спецслужбы США бездействуют.

Иран же утверждает, что никаких ракетных ударов по самолеты не производили. Хотя "черные ящики" предоставлять Украине отказались. И хотя эксперты сходятся во мнении: из-за технической неисправности самолет не мог внезапно разбиться, а приземлиться можно было даже с одним двигателем, покамест официальных подтверждений того, что самолет сбили. нет.

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