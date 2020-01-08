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8 января • обновлено в 14:42
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Украина ждет, пока проснется Трамп: в США знают настоящую причину авиакатастрофы в Иране

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Спецслужбы США следили за ситуацией в Иране, в первую очередь за аэропортом. После удара по американским базам их разведка отслеживала территорию и легко бы заметила движение ракеты, которой, по одной из версий, могли сбить украинский самолет.

Но чтобы опубликовать информацию, спецслужбы сперва должны презентовать ее своему президенту Дональду Трампу. А он все еще спит.

Об этом OBOZREVATEL заявили источники в украинских спецслужбах. "Украина ждет, пока проснется Трамп", – рассказывает собеседник. Американский президент ночью несколько часов проводил заседание. А сейчас он отдыхает, поэтому без него спецслужбы США бездействуют.

Украина ждет, пока проснется Трамп: в США знают настоящую причину авиакатастрофы в Иране

Новости
Катастрофы Boeing-737 можно было избежать: Иран уличили в подстрекательстве

Иран же утверждает, что никаких ракетных ударов по самолеты не производили. Хотя "черные ящики" предоставлять Украине отказались. И хотя эксперты сходятся во мнении: из-за технической неисправности самолет не мог внезапно разбиться, а приземлиться можно было даже с одним двигателем, покамест официальных подтверждений того, что самолет сбили. нет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

  • Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аеропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.

  • Спасатели обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing 737, который разбился сразу после взлета.

  • Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение украинского самолета МАУ в Иране.

  • В Иране назвали "официальную" причину крушения самолета МАУ.

  • Также в МАУ рассказали об иностранцах на борту рухнувшего самолета.

  • Независимый российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич заявил, что катастрофа украинского самолета Boeing-737 в аэропорту Тегерана (Иран) произошла "в наиболее горячей точке планеты".

  • В СНБО сообщили, что к расследованию авиакатастрофы украинского самолета в Иране привлекут компанию Boeing.

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Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина
Теги
МАУ Авиакатастрофа
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Сомнительно, шо он проснётся и признается, шо его проиворакета приняла Боинг за ракету Ирана.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Пока хозяин спит - холопы подождут...
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Самолёт вылетел из Тегерана. Из Тегерана!!! Так кто его сбил? "Разведка США отслеживала территорию и легко бы заметила движение ракеты." Вот только думаю они будут мычать что ничего не видели. Да и кто спрашивать то будет? Ну кто???
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