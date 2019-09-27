Украина выполнила историческое обещание, данное Зеленским Польше: о чем речь

Украина дала официальное согласие Польше на возобновление эксгумационных работ, как обещал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой соседней страны Анджеем Дудой.

Об этом со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара в пятницу, 27 сентября сообщает "Польское радио".

Отмечается, что Польша сделала официальный запрос на возобновление эксгумации на прошлой неделе.

Украина согласилась, поставив условие – работы должны проводиться украинскими исследователями совместно с польскими экспертами. По словам Боднара, это означает, что Варшава должна выбрать украинского подрядчика.

Украина выполнила историческое обещание Польше

Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки подтвердил официальное согласие Украины. По его словам, документ включает перечень процедурных действий, которые должны быть выполнены подрядчиком эксгумационных работ, то есть Польским институтом национальной памяти.

Напомним, Украина запретила эксгумацию и поминовение польских жертв на своей территории в 2017 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время визита в Польшу Зеленский заявил, что готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине.

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