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28 сентября • обновлено в 18:48
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Украина выполнила историческое обещание, данное Зеленским Польше: о чем речь

8.3т Читать материал на украинском

Украина дала официальное согласие Польше на возобновление эксгумационных работ, как обещал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой соседней страны Анджеем Дудой.

Об этом со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара в пятницу, 27 сентября сообщает "Польское радио".

Отмечается, что Польша сделала официальный запрос на возобновление эксгумации на прошлой неделе.

Украина согласилась, поставив условие – работы должны проводиться украинскими исследователями совместно с польскими экспертами. По словам Боднара, это означает, что Варшава должна выбрать украинского подрядчика.

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Украина выполнила историческое обещание Польше

Украина выполнила историческое обещание Польше

Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки подтвердил официальное согласие Украины. По его словам, документ включает перечень процедурных действий, которые должны быть выполнены подрядчиком эксгумационных работ, то есть Польским институтом национальной памяти.

Напомним, Украина запретила эксгумацию и поминовение польских жертв на своей территории в 2017 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время визита в Польшу Зеленский заявил, что готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине.

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Тема
Украина - Польша
Персоны
Владимир Зеленский Анджей Дуда
Место
Украина
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Качiнскiй! Вылезай, подлый трус))
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Petrov Valery
Petrov Valery
Будут считать, сколько поляков упокоили оуновцы? Не к добру...
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Сами поляков убивали, сами разрешили эксгумацию. Молодцы какие!
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Mak Alex
Mak Alex
Pyankovsky Alexey, " херсторик",а ти порівняй,коли та вс муйня почалася,і коли на ті терени висадилась червона партизанка?
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