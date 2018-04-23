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Украина впервые побывала на встрече "Большой семерки": первые итоги

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Главы Министерств иностранных дел стран "Большой семерки" в Торонто выразили свою солидарность с Украиной и подтвердили продолжение санкций против России.

Об этом говорится в сообщении МИД Канады в Twitter. Как известно, Украину впервые пригласили на мероприятия "Большой семерки".

"Министр Фриланд и другие главы МИД стран G7 подтвердили общее уважение мирового порядка, основанного на нормах международного права, в том числе по вопросу территориальной целостности. Санкции против России за ее неприемлемые действия в Украине продолжатся", - говорится в сообщении.

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В этом контексте глава МИД Украины Павел Климкин после участия во встрече отметил, что агрессия России представляет угрозу не только для Украины, но и для всего демократического мира, передает "Укринформ".

"От всех министров звучала мысль, что Украина является частью демократического сообщества и трансатлантического сообщества, и агрессия России против Украины касается не только нас, а всего демократического мира. Россия организовала в Украине полигон для дальнейшей дестабилизации других демократических обществ", - сказал он.

Также Климкин подчеркнул, что члены "Большой семерки" полностью соглашаются с позицией Украины относительно развертывания миротворческой миссии на Донбассе.

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"Обсуждая формат миротворческой операции все согласились, что мы должны руководствоваться логикой, когда сначала достигается базовая безопасность (тяжелое оружие должно не работать и строго контролироваться), затем контроль над оккупированными территориями, полицейский компонент и только потом – подготовка к выборам", - сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", на данной встрече в Торонто министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен призвала к более жесткому курсу в отношении Москвы и заявила, что глава РФ Владимир Путин "не ценит слабости".

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Темы
Санкции против РоссииРоссийско-украинский конфликтАннексия Крыма
Персона
Павел Климкин
Место
КанадаТоронто
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