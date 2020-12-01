Украина вошла в топ-5 стран Европы по распространению COVID-19

За минувшие сутки, 30 ноября, Украина оказалась на пятом месте среди стран Европы по распространению коронавирусной инфекции. В Украине заболели 9 946 человек.

Лидерами рейтинга по количеству новых случаев COVID-19 за сутки в Европе являются Россия (+26 338), Италия (+16 377), Германия (+14 156) и Великобритания (+12 330). Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

В Европе за сутки, 30 ноября, всего диагностировали 150 346 новых зараженных COVID-19, в мире – 496 256 больных.

Возглавляют мировой рейтинга по количеству случаев коронавируса США, Турция, Индия, Бразилия и Россия.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, тяжелые симптомы коронавируса и смертность от заболевания чаще встречается у мужчин. Это свидетельствует о том, что половые стероиды могут играть защитную роль.