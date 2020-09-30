Украина вошла в топ-15 мирового рейтинга по больным COVID-19

За минувшие сутки, 29 сентября, в Украине прибавилось 3 627 зараженных коронавирусом. Таким образом страна оказалась на 14-м месте мирового рейтинга по суточному приросту инфицированных.

Если говорить о статистике по COVID-19 среди стран Европы, то Украина попала на пятое место. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.

Список возглавила Испания с 9 906 новыми больными. На втором и третьем местах оказались Россия и Франция с 8 232 и 8 051 зараженными соответственно. Перед Украиной в рейтинге – Великобритания, там заболели еще 7 143 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на среду, 30 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 33,8 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 287 906 новых инфицированных.