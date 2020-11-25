​​​​​​​Украина вошла в десятку стран мира по числу новых зараженных COVID-19: данные на 25 ноября. Обновляется

Алексей Титофф Мир 05:31, 25.11.2020 Обновлено: 05:40, 25.11.2020

За минувшие сутки, 25 ноября, Украина заняла восьмое место по количеству новых зараженных коронавирусом (COVID-19) – 12 287. Лидером же остаются США – 175 047. Всего в мире заразилось более 60 млн человек.

Согласно данным портала Worldometers, скончались от коронавирусной болезни больше 1,4 млн пациентов, а выздоровели – почти, 41,6 млн. Наибольшее количество больных в США – 13 млн человек, Индия – 9,2 млн и Бразилия – 6,1 млн.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 25 ноября:

  • Мэр Винницы Сергей Моргунов сказал, что в этом году не будут устанавливать главную елку в городе, а все празднования планируют перевести в онлайн-формат.

  • Президент Франции Эммануэль Макрона объявил о начале поэтапного смягчения карантина, который начнется 28 ноября. Этот план состоит из трех этапов. Переход к каждому следующему зависит от скорости распространения коронавируса.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель предлагать усилить ограничения, введенные из-за пандемии. В среду, 25 ноября, во время встречи с представителями федеральных земель канцлер попытается договориться о действии локдауна как минимум до 20 декабря, хотя те призвали к ослаблению карантина.

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