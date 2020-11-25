​​​​​​​Украина вошла в десятку стран мира по числу новых зараженных COVID-19: данные на 25 ноября. Обновляется

За минувшие сутки, 25 ноября, Украина заняла восьмое место по количеству новых зараженных коронавирусом (COVID-19) – 12 287. Лидером же остаются США – 175 047. Всего в мире заразилось более 60 млн человек.

Согласно данным портала Worldometers, скончались от коронавирусной болезни больше 1,4 млн пациентов, а выздоровели – почти, 41,6 млн. Наибольшее количество больных в США – 13 млн человек, Индия – 9,2 млн и Бразилия – 6,1 млн.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 647 976 человек. Умерли 11 263 пациента, выздоровели – 299 358.

Больше всего от COVID-19 умерли в США – 266 тысяч человек, Бразилии – 170 тысяч и Индии – 135 тысяч.

Ученые заявили о способе избавиться от пандемии COVID-19 за шесть недель.

В ЮНИСЕФ назвали сроки пика пандемии коронавируса в Украине.

Главное за 25 ноября: