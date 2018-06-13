Россия подтянула к границе с Украиной четыре ракетные бригады "Искандеров" с ядерными боеголовками. Несет ли это угрозу для нашей страны? - Ред.

Угроза существует постоянно. Если есть информация о том, что они подтянули бригаду "Искандеров", то это еще не значит, что в них есть ядерные боезаряды - они хранятся на специальных базах. Россия усиливает, создает группировку войск, которая бы обеспечила ей, с одной стороны, безопасность в случае нападения НАТО. А с другой стороны, эта же группировка должна представлять угрозу для самого НАТО, чтобы РФ не пошла вперед. Поэтому в состав этой группировки в том числе должны входить и ракетные части. Это абсолютно нормально для формирования группировки войск.

Но там же, и в Воронеже, и в Курске стоит бомбардировочная авиация - Ту-22М3, Ту-96 и даже Ту-160-е перегнали. Это самолеты, которые способны нести ядерные боезаряды.

Мы знаем, что они там, мы эти риски учитываем. И соответственно понимаем, что группировка может угрожать нашей безопасности.

Раньше были страны Варшавского договора. И мощнейшая группировка войск - только в Германии было полмиллиона личного состава - стояла на границе между НАТО и странами Варшавского договора. Потом, когда Советский Союз распался, он вывел эту группировку войск, и в основном она пошла под расформирование.

Сейчас границы НАТО переместились: из Германии, Чехословакии и Венгрии - на границу Украины. И для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, с одной стороны, и угрожать НАТО, с другой стороны (как говорят, лучший способ защиты - это нападение), существует главная группировка, которая может перейти в наступление. И это должно быть для НАТО сдерживающим фактором.

Итак, граница НАТО и России переместилась на границу России и Украины. Не совсем, конечно. Мы сейчас - буферная зона, вероятный театр военных действий. В случае столкновения боевые действия будут идти на нашей территории.

Поэтому с одной стороны, в странах Балтии, в Польше, Румынии и Венгрии НАТО усиливает свою группировку - туда приходят танковые дивизии, туда перебрасывается многоцелевая авиация, разворачивается система противоракетной обороны.

Соответственно ответные действия проводит Российская Федерация. Она усиливает свою группировку войск на границе с вероятным противником. Т.к. они не контролируют нашу территорию, то они это делают на своей территории вдоль нашей границы.

Холодную войну в ее лучшем выражении мы сейчас наблюдаем в версии 2.0. То, что было в 70-х годах, только это было на территории Германии и других европейских стран. Теперь происходит то же самое - наращивание сил с обоих, но только на нашей границе.