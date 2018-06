России придется пройти путь Ливии - американский политолог

Недавно голландские следователи предоставили очередной отчет, относительно сбитого на Донбассе малайзийского Boeing. Судя по результатам, концы ведут к российским военным и боевикам, которых финансирует Кремль. В добавок к этому после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Англии у мировых держав появились вопросы к имуществу российских олигархов, живущих за границей. Так, например, Роман Абрамович, который жил преимущественно в Лондоне, уже переехал в Израиль.

Кто из российских бизнесменов следующим окажется под западными санкциями и увидим ли мы суд в Гааге по сбитому россиянами Boeing - в интервью OBOZREVATEL рассказал американский политолог Питер Залмаев.

- Верите, что Россия понесет ответственность за сбитый Boeing?

- Коллективное расследование, которое велось голландцами и под их руководством, убедительно и в который раз доказало непричастность украинской стороны, причастность именно РФ, а не только поддерживаемых ею сепаратистов. Конкретно доказано, что в зоне запуска ракеты находились российские войска, конкретная воинская часть из Курска (53-я зенитно-ракетная бригада. – ред) и даже названо имя человека, который причастен к перевозки установки "Бук" (в феврале 2017 года эксперты Bellingcat назвали отставного российского офицера Сергея Дубинского ответственным за транспортировку "Бука", сбившего MH-17 в небе над Донбассом. – Ред).

Да, речь идет не о финальной стадии расследования, но объем доказательной базы достаточен для того, чтобы подавать в суд. Логично будет, если судебный процесс будет проходить в международном суде в Гааге, а представители стран, где проживали жертвы крушения, - могут подавать иск против России, как виновной стороны.

Ну и второй момент – это коллективный иск членов семей, жертв погибших в авиакатастрофе.

Конечно, судебный процесс будет идти долгие годы. В результате России придется пройти тот самый путь, который прошел лидер Ливии Муаммар Каддафи, когда ему пришлось взять ответственность за сбитый на Шотландией Boeing (в 88-м году из-за бомбы, заложенной в багажном отсеке, над Шотландией взорвался Boeing, следовавший из Франкфурта-на-Майне в Детройт. Следствие установило, что в трагедии виновны двое ливийцев. Тогдашний президент Ливии Муамар Каддафи признал этот факт только через 11 лет, в 99-ом году. – Ред). Уверен, что это же будет и с российской стороной. У них же нет аргументов в свою защиту. Одни только слова – настамнебыло. Но они уже давно не воспринимаются серьезно большинством здравомыслящих наблюдателей.

- То есть российского министра обороны Шойгу и президента Путина мы на скамье подсудимых не увидим?

- Точно так же, как мы не увидели на скамье в качестве подсудимого отравителя Литвиненко и вряд ли увидим отравителя Скрипалей. Понятно, что и в этом случае Путин “за базар отвечает” и “своих не выдает”, будь то международные преступники и преступления против человечества.

- Несмотря на различные санкции против России и ее международную изоляцию, "Северный поток-2" будут строить. Почему?

- Слон в посудной лавке крайне не удобен другим животным, которые там находятся. Но с другой стороны нужно как-то жить, и так или иначе налаживать отношения. Как бы это не справедливо не казалось в отношении откровенного агрессора и попирателя международных норм, но это суровая правда жизни. Именно этим расчетом и пользовался Кремль при реализации плана аннексии Крыма. Да, со стороны России это был очень серьезный, рискованный и неожиданный шаг: все-таки речь идет о первом в послевоенную эпоху на европейском континенте насильственном отторжении одним государством части территории другого.

Путин и компания надеялись, что санкции забудутся, Крым останется спорной территорией, ну а со временем все встанет на круги своя. Но началась цепочка событий, которые просто вышли из-под контроля даже “всевидящего” Кремля. Сейчас противостояние на Донбассе достигло слишком серьезных масштабов, когда мы говорим о 12 тысячах (по минимальным подсчетам) жертв и миллиардах долларов, которые потребуются на восстановления региона. Донбасс для Путина - подобно чемодану, который жалко бросить и тяжело нести. Ведь отыграть или отмотать ситуацию с Крымом и Донбассом Путину, поставившему весь свой политических капитал на кон идеи “России встающей с колен и своих не сдающей”, смерти подобно.

- Было много разговоров, что могут отменить тот же Чемпионат мира по футболу, ввести еще какие-то санкции. Но ничего не произошло. Почему?

- Многие санкции уже применены против России, и насколько они подействовали на Путина - это остается вопросом. С другой стороны, Россией был послан сигнал - если вы нас обозлите не на шутку, пеняйте на себя. Забрать у России чемпионат, столь значимый элемент кремлевского пакета “хлеба и зрелищ" для населения - как раз и есть этой красной чертой. Пока что такие угрозы и шантаж работают.

Касательно Федерации футбола и Олимпийского комитета - то это глубоко коррумпированные структуры. Подозреваю, что в случае с селекцией России тоже не обошлось без коррупции. Как известно "бабло побеждает зло”, и политическая воля отдельных стран членов Федерации, судя по всему, не смогла его перевесить. Сохраняется шанс, что Англия запретит своей команде участвовать в чемпионате. Посмотрим.

- Родственники погибших в крушении малайзийского Boeing написали письмо, в котором выразили недоумение, почему Чемпионат мира по футболу будет проходить в России, стране, которая не признает свою ответственность за сбитый самолет.

- А аннексия Крыма, на исполнение которой Путин дал сигнал сразу после Олимпиады в Сочи? Это такая суровая смешанная игра на доске: где-то в шахматы, где-то в поддавки, а где-то просто в "чапаева". Высшая ценность для Путина - это выживание его самого и его ГБшной банды. Они никогда не признают своей ответственности за это ужасающее преступление. Судить их будет история.

- Кстати, Великобритания после отравления Скрипалей собирается проверить имущество, живущих там российских олигархов.

- У Британии серьезная экзистенциальная дилемма: с одной стороны - эта страна, которая исторически проповедует демократию, открытый рынок, открытое общество, транспарентность ведения бизнеса и торговли. А с другой стороны, это магнит для всего мирового капитала - с финансовым центром в Лондоне.

Лондон, разумеется, хочет продолжать оставаться центром мирового капитала и получать свои дивиденды, а с другой стороны идет серьезное Public pressure (общественное давление), которое подхватывается членами британского парламента: ужесточать законы регулирующие продажу недвижимости в Англии, проверять банковские счета и другие активы на предмет конечного бенефициара и т.д. Уже сейчас готовится очередной законопроект, который будет обязывать владельцев активов и недвижимости обозначать того самого конечного бенефициара. Это очень сильно может пошатнуть положение международного класса клептократов.

С другой стороны, это часть глобального процесса ужесточения мер против накопления незаконного капитала, закручивание гаек в офшорах и политический прессинг против них. Процесс идет повсеместно, но не забывайте, что 700 российских олигархов продолжают держать свои активы в Англии, продолжают посылать своих детей учиться в английские колледжи, продолжают вкладывать свои деньги в недвижимость и т.д. И Англии это несомненно выгодно экономически.

В случае с Абрамовичем (Роман Абрамович – российский олигарх. – Ред), когда англичане резко затормозили с открытием ему новой визы, это возможно бюрократическая проволочка или желание продемонстрировать решимость порвать с businessasusual: мол, смотрите, как мы мурыжим даже таких верных инвесторов. И это не смотря на то, что Абрамович как никто вложил горы денег в британскую экономику.

Конечно, Великобритании не хочется быть единственной страной, накладывающей эмбарго на экономические и политические отношения с Россией и оказаться вне потока российских денег. Они знают, что если закроют российскому капиталу дорогу в Лондон, он найдет для себя другие пастбища. Тот же Париж, который давно стремиться стать альтернативой Лондону, в качестве финансового хаба.

Но, так или иначе, российскому капиталу и путинским олигархам будет все сложнее делать свои дела в Соединенном Королевстве.

- Какое отношение сейчас у Запада к Украине?

- Если мы говорим об уровне энтузиазма поддержки Украины, то со времен лета 2014 года и инаугурации Порошенко, он несомненно немного подразвеялся. Людям свойственно забывать, особенно если ты не живешь в стране, где продолжается война и у тебя там не погибают родственники.

Украина действительно уже далеко не столь частый гость первых полос газет и журналов. Мы знаем, что проблема никуда не ушла, агрессор не угомонился, но международная аудитория переключилась на другие театры войны: Сирия, Йемен, ИГИЛ, Дональд Трамп - да что угодно. Несмотря на это, Украина остается одним из крупнейших получателей западной помощи и займов контролируемых Западом международных финансовых институтов. Часто можно услышать критику, что реформы не идут достаточно быстро и далеко. И часто эта критика несправедлива. Украина - страна в состоянии войны против верзилы агрессора. Корректировать курс реформ, настаивать на их последовательности необходимо, но при этом важно не вторить наиболее экстремистки настроенным украинским оппозиционным силам, популистам. Ибо их слоганы, требующие очередного Майдана, подобны стремлению, как говорят в Америке, to throw the baby out with the bath water - выплеснуть грязную воду из ванночки вместе с ребенком.

Вместе с этим, увы, частенько игнорируются и успехи, достигнутые Украиной за годы этой войны. Например, раскрыты многомиллиардные коррупционные схемы, проходившиеся через "Нафтогаз". Создана фактически с постсоветского нуля современная боеспособная армия. Мои товарищи, местные бизнесмены, даже критикуя нынешнюю власть, признают, что щемящей малый и средний бизнес бюрократии и коррупции в Украине стало меньше. Достаточно ли этих реформ? Нет, не достаточно, но реформ никогда не бывает достаточно. Коррупция есть в любой стране, платоническое достижение ее отсутствия на практике невозможно. Иначе это либо смерть цивилизации, либо антиутопическая повесть.

- То есть 2019-й год – это год Х для Украины? Ведь кто выиграет выборы – на данный момент неизвестно.

- Вот вам контраст, который наиболее красноречиво говорит об уровне власти народа, т.е. демократии в России и Украине: если в первой на выборах все заранее определено и распределено, то украинский избиратель может решить, заслужил ли Порошенко второй срок президентства, и превратить свое решение в действие. У меня есть опасения, что этот популистический вихрь, бушующий над всей Европой, и не миновавший и Украину, повлияет и на исход украинских выборов, не в сторону либеральных ценностей.

- Какой Украина будет через 5-10 лет?

- В мире завязался такой клубок проблем и противоречий, распутать который все сложнее и сложнее. Надеюсь, что цивилизация сможет начать процесс его распутывания мирно, до того как у кого-то взыграет импульс и сдадут нервы, дабы нажать на ядерную кнопку. Слишком многие мировые лидеры имеют эту привилегию и сказать, что это очень опасно уже давно стало клише.

Касательно Украины, то раз народ стал на путь независимости и суверенитета, очень сложно его с этого пути сбить. А так или иначе, Украина всегда была на этом пути. Могут быть любые политические альянсы и даже союзы, но Украина останется Украиной и уж точно не станет частью России.