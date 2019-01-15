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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Украина ушла от Москвы

3.4т

За последнюю неделю можно было наблюдать, как различного калибра политических деятелей трясет от факта обретения Украиной автокефалии. Трясет не только политических деятелей, но и тех, кто под них мимикрирует, хотя в жизни это скоморохи, проститутки или просто клопы, паразитирующие на деньги своего спонсора и готовые петь сопрано даже не по взмаху его руки, а по дрожанию его ресниц.

Собственно говоря, они особо и не скрывают, что именно их возмущает в этом факте. Нет, это не его суть, поскольку часть из них к христианству имеет такое же отношение, как материал якутского скульптора к пуле, а другой – вообще наплевать на веру, религию и все остальные вещи.

Тем не менее, их трясет так, будто в Томосе записаны их тайны. На самом деле, их не устраивает то, что это невероятное мероприятие смог сделать их оппонент – президент Порошенко, и они понимают, что только этим он уже вписал свое имя в историю Украины. Но чтобы не выглядеть склочной дрянью, они смещают акцент именно с самого факта получения автокефалии в сторону того, что Порошенко и глава ПЦУ Епифаний совершили небольшой тур по Украине, демонстрируя Томос верующим.

Украина ушла от Москвы

В общем, это – простой тактический ход, призванный активизировать процесс перехода парафий из московской церкви в Украинскую, ведь и Порох, и Епифаний подчеркивают исключительно мирный переход верующих в украинскую церковь. Как раз то, что они сейчас делают – лучший вариант стимулирования такого перехода. Но это уже воспринимается как предвыборный пиар такого высокого качества, что никто просто не сможет приблизиться к нему по определению.

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Не тот масштаб, как по значению события, так и по невероятности удачи, которую удалось сорвать именно Порошенко, потому что до него было предпринято несколько попыток получить Томос, но лишь с его участием это стало реальностью, хотя в это не верили ни у нас, ни в Москве. А еще хуже то, что он оперирует не только этой безусловной победой, но целым рядом мероприятий, которые оказались успешными при своем огромном масштабе и неподъемности.

Но за всем этим упускается главный момент всего мероприятия, а именно. Украина вышла из пункта "А" — московской церкви, и прибыла в пункт "Б", обрела автокефалию в лоне Константинопольской, Вселенской матери-церкви. Если отбросить то, что московская церковь неоднократно и прямо продемонстрировала враждебность к Украине и украинцам и просто посмотреть на отличия Вселенского патриархата и московской церкви, то станет понятно, что мы ушли от Москвы не только в географическом и историческом, но и в мировоззренческом смысле. Пусть не резко и не мгновенно, но ушли, поскольку теперь наша церковь будет равняться на церковь-мать, а не на Москву.

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Здесь надо сделать небольшое отступление и просто решить для себя, что такое церковь и священники в ней, не в богословском, а в житейском смысле. Как они сами говорят: церковь – дом божий, а они – служители его, уповающие на его милость и живущие с богом в душе. Раз так, то из этого должны четко просматриваться поведенческие модели.

Например, священника часто называют "духовным отцом", и это потому, что он полностью или в большей мере, откинул мирское, дабы освободить место для духовного. Раз так, то его почти не должны интересовать материальные ценности, а свою жизнь он вверяет воле бога и тем самым показывает пример своим прихожанам.

Но если так, у него не должно быть личной собственности и он не должен претендовать на роскошные условия жизни. Ему не нужны рабы, пашущие на его поле, ему не нужны мерседесы, яхты, дворцы и счета в банках. А кроме того, священник не должен бояться смерти. Особенно он не должен бояться смерти в связи с исполнением своих духовных обязанностей, ибо в его писании сказано, что в таком случае его душа мгновенно попадает в рай, без всяких оглядок на неправильные поступки, совершенные в течение жизни. Такая смерть должна восприниматься как благословение и высшее счастье.

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Но если это так, то священнику не нужен бронированный мерседес-пульман, личная охрана, снайпера на крышах и прочее. Ведь он должен любить людей так, как их любил Иисус, от имени которого он совершает различные церковные обряды и таинства. То есть, христианская вера или ее отсутствие у священника четко проявляется по тому, как он себя ведет, чем владеет, и какие условия жизни себе создает.

В этой связи каждый может поинтересоваться тем, что имеет некто Гундяев, который называет себя патриархом Московским, и сделать вывод о том, насколько он близок или далек от веры, церкви и православия. Так вот – мы ушли от Гундяева, его Москвы и его церкви. И ушли к церкви-матери, возглавляемой Патриархом Варфоломеем.

Вот, на заглавном фото Патриарх Вселенской Православной Церкви едет на службу. Комментировать фото мы не станем. Желающие могут сделать это самостоятельно. Вот пункт А и пункт Б, и мы совершили тяжелый и опасный переход между этими двумя точками, а демонстрируемый Томос – зримое тому подтверждение.

Украина ушла от Москвы

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Автор
Аnti-coloradosАnti-colorados
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
ТомосУПЦ МП
Источник
Источник:defence-line.org
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
кацапездальска мразота еще не проснулась, и не прибежала сюда гавкать! Ждем,с.
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Геращенко Геннадий
Геращенко Геннадий
Pierro Vladimir, гнида,я тебе про своего соседа написал,который имеет свой грузовик,ездит в порт,возит контейнера, и делает 2 -3 ходки в день.ИМЕЕТ 50 долл.за одну ходку -чистыми.Ты читало сие, чмо печальное?? Он тоже ждёт прихода моторол из педерации)))))))как и докеры в Одесском порту ,от 1 500 долл в месяц.(дебил - ОТ)
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Геращенко Геннадий, дегенерат, так как называется эта чудесная фабрика где столько платят? Геращенко Геннадий 01.11.2018 17:14 У моего друга фабрика на Молдаванке -1000 долл у рабочих,зарплата,в цеху гальва-ники - 1.500 тыс долл.
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Питон Каа
Питон Каа
Киевских раскольников-сектантов ни одна православная церковь мира не признала, так что томосовояж Порошенко целей не достиг.
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