"Украина – "троянская кобыла": в России забредили новой войной

При нападении на Россию США могут использовать стратегию "Троянского коня". При этом может быть задействован украинский спецназ (упоминается название "Троянская кобыла").

Об этом заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков. Данная модель предполагает использование двух эшелонов сил специальных операций (ССО), пишет он в "Военно-промышленном курьере".

По мнению российского эксперта, под "Троянским конем" следует понимать план действий США по внезапной и скрытной агрессии против другой страны, не сопровождающийся объявлением войны.

"Военное обозрение"

"При этом ключевая группировка из общего состава сил агрессора уже заблаговременно развернута на территории страны-жертвы", — рассказывает он.

Ранее Сивков заявлял, что украинцы будут незаменимы при ведении в России специальных действий с предварительным скрытным развертыванием.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия официально пригрозила Украине и НАТО войной из-за ситуации в Керченском проливе.

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