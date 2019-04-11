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"Украина – "троянская кобыла": в России забредили новой войной

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При нападении на Россию США могут использовать стратегию "Троянского коня". При этом может быть задействован украинский спецназ (упоминается название "Троянская кобыла").

Об этом заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков. Данная модель предполагает использование двух эшелонов сил специальных операций (ССО), пишет он в "Военно-промышленном курьере".

По мнению российского эксперта, под "Троянским конем" следует понимать план действий США по внезапной и скрытной агрессии против другой страны, не сопровождающийся объявлением войны.

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"Украина – "троянская кобыла": в России забредили новой войной

"Военное обозрение"

"При этом ключевая группировка из общего состава сил агрессора уже заблаговременно развернута на территории страны-жертвы", — рассказывает он.

Ранее Сивков заявлял, что украинцы будут незаменимы при ведении в России специальных действий с предварительным скрытным развертыванием.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия официально пригрозила Украине и НАТО войной из-за ситуации в Керченском проливе.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия
Тег
Новости России
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
😳 пистешь, то будут местные. А оружие, по традиции, откопают в шахтах.
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