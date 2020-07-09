Украина стала лидером по количеству больных COVID-19 в Европе

Тимур Григоренко Мир 13:02, 9.07.2020 Обновлено: 13:03, 9.07.2020

За минувшие сутки, 8 июля, Украина стала лидером антирейтинга по количеству новых зараженных коронавирусом (COVID-19) в Европе. Было всего официально зарегистрировано 807 новых случаев.

Согласно данным СНБО, на втором месте среди европейских стран была Франция – 663, далее шли Британия – 630, Румыния – 555 и Швеция – 514.

Украина стала лидером по количеству больных COVID-19 в Европе за 8 июля

Добавим, что состоянием на 9 июля рекордсменом по числу новых зараженных в Европе стало Соединенное Королевство – 1 220.

Отметим, что ранее Украина перешла критическую черту в показатель 60 зараженных на 100 тысяч населения. По последним данным показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составил 62,4. Такой рост числа новых больных, премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил вспышками в Винницкой, Закарпатской областях и Киеве.

Что происходит в Европе

Франция

Премьер-министр Жан Кастекс заявил, что страна готовится ко второй волне COVID-19, однако восстанавливать карантинные меры не станет. При этом он призвал строго соблюдать гигиену, физическую дистанцию и по мере необходимости носить маски.

Швеция

Правительство Швеции объявило о начале подготовки ко второй волне коронавируса и поручило местным региональным органам разработать планы подготовки реагирования на вспышку болезни во втором полугодии 2020 года.

Пандемия коронавируса

Австрия

В Австрии сообщили, что люди, прибывшие из Болгарии, Румынии и Молдовы должны пройти тест на коронавирус или остаться на двухнедельный карантин.

Бельгия

В стране намерены в сентябре запустить мобильное приложение для отслеживания контактов больных коронавирусом.

Великобритания

В Шотландии объявили о необходимости самоизоляции в течение 14 дней для людей, которые вернулись из Испании и Сербии.

Италия

8 июля около 500 работников римского аэропорта "Фьюмичино" вышли на митинг из-за того, что они не недополучили заработную плату во время карантина в стране. Участники акции призвали правительство оказать реальную помощь отрасли, сильно пострадавшей от эпидемии и ограничений.

Итальянский министр образования сказал, что началом нового учебного года все преподаватели школ пройдут тест на коронавирус, чтобы обезопасить учеников. Также в школах будут приняты по предосторожности.

Коронавирус в Италии

Испания

В стране с 9 июля ношение масок в общественных местах будет обязательным по всей Каталонии.

Германия

Немецкий министр здравоохранения выступил за проведение масштабного тестирования всего населения страны за государственный счет.

Эпидемия COVID-19

Нидерланды

С 8 июля правительство закрыло границы для жителей Сербии и Черногории из-за быстрого распространения коронавируса в этих странах.

Норвегия

В Норвегии правительство предложило компенсацию для национальных СМИ в связи с кризисной ситуацией, вызванной пандемией коронавируса.

Финляндия

Финляндия продолжает держать закрытыми границы для граждан России. Решение об открытии границ для стран Шенгенской зоны правительство будет принимать после соответствующего решения Еврокомиссии.

Латвия

В Латвии из-за распространения COVID-19 могут быть введены строгие ограничения. Карантин усилят, если эпидемиологи не смогут установить источник заражения большинства выявленных новых случаев.

COVID-19 в Европе

Литва

Лица, прибывающие в Литву из Болгарии и Румынии, должны будут проходить 14-дневную самоизоляцию.

Швейцария

В Швейцарии намерены провести массовую вакцинацию против гриппа, которая должна помочь предотвратить потенциальные осложнения при обнаружении зараженных COVID-19.

Сербия

В Белграде с 8 июля запретили собираться группами более 5 человек. С 10 по 13 июля введен комендантский час.

Черногория

На севере страны объявили эпидемию коронавируса и введены строгие ограничительные меры: жители не могут покидать пределы муниципалитетов, ходить в гости, не работают предприятия общественного питания.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 9 июля, в Украине официально подтверждены 51 224 случая коронавирусной инфекции. Из них 810 обнаружены за прошедшие сутки.

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