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17 января • обновлено в 19:12
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Иран игнорирует: Украина снова потребовала у Тегерана "черные ящики" со сбитого Boeing

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Офис Генерального прокурора снова выступил с требованием к Ирану передать бортовые самописцы самолета рейса PS 0752, сбитого ракетой, в Украину.

В пятницу, 17 января 2020 года ОГП повторно обратился с запросом в компетентные органы Тегерана, сообщает пресс-служба органа.

Кроме того, обращение Офиса касается активизации международного сотрудничества в ходе уголовного расследования по факту данной авиакатастрофы.

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Украина снова потребовала у Тегерана "черные ящики"

Украина снова потребовала у Тегерана "черные ящики"

Цензор.НЕТ

Ранее начальник Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генпрокурора Полина Чиж на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны заявила, что украинская сторона не получила ответы на два запроса к Ирану с просьбой получить доступ к "черным ящикам".

"Нами было принято решение и подготовлен второй запрос о правовой помощи к Ирану с просьбой предоставить нам доступ к "черным ящикам" и решить вопрос о возможности их расшифровки нашими экспертами", – добавила Чиж.

По ее словам, в этом запросе украинская сторона также просит иранскую сторону предоставить ей доступ к вещам, которые могут быть доказательства в уголовном производстве, например, частям самолета, сидениям и подобному.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пояснил, что сначала Иран, Канада и Украина получат доступ к "черным ящикам" на иранской земле, а после их передадут нашей стране.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина
Теги
МАУ самолет
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украинская курица с отрубленной головой продолжает свой героический забег. Другие пострадавшие в этой трагедии страны ведут себя спокойно и достойно.
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