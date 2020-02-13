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13 февраля • обновлено в 22:25
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"Украина проживет намного дольше!" В стране ЕС предрекли конец "империи зла" Путина

1.6т
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Глава парламента Эстонии Хенн Пиллуаас назвал Россию "империей зла" и предсказал ей скорый конец из-за незаконной агрессии в других странах.

Своей позицией он поделился в интервью "Радио Свобода". При этом политик отказался говорить на русском, отдав предпочтение родному эстонскому (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы всегда осуждали любую агрессию и нарушения территориальной целостности и независимости других государств. Так было в 2008 году, когда произошло нападение на Грузию, так было в 2014-м с Крымом и агрессией на востоке Украины. Надо отметить, что в этом плане у нас в парламенте полный консенсус то есть, есть вопросы, по которым наши мнения разные, но здесь мы едины", – рассказал он.

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В Эстонии предрекли конец "империи зла" Путина

В Эстонии предрекли конец "империи зла" Путина

Пиллуаас заявил, что не понимает европейских политиков, которые призывают к диалогу с Россией.

"Они забывают, кто виноват во всей этой ситуации, они забывают, с чего это все началось. Они забывают, что дискуссия с Россией ведется все время, просто все эти дискуссии с Россией не приводят ни к каким результатам. Единственный язык, который Россия понимает, это твердая, уверенная речь, которая не допускает никаких компромиссов", – подчеркнул глава парламента.

Пиллуаас провел параллели между Эстонией, которая 50 лет ждала своей независимости и все еще не забрала все свои земли у России, и Украиной.

"Сейчас мы ждем, пока в России появится демократическое правительство, которое действительно будет в добрососедских отношениях, в партнерских отношениях. Когда это произойдет – неизвестно. Я думаю, что ситуация с Крымом похожа на нашу. Безусловно, Россия не согласится добровольно отдать эти территории. Но Украина будет жить долго, она будет жить гораздо дольше, чем эти "империи зла". Я думаю, что мы все своего дождемся", – добавил он.

Политик резюмировал, что Эстония "всегда будет заступаться за Украину и поддерживать ее".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пиллуаас заявил, что Эстония отказывается от ратификации договора о государственной границе с Россией, по которому Кремль официально получит исторические земли республики в Ленинградской и Псковской областях. Он пообещал продолжить борьбу.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Место
Эстония
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Когда обоз пишет ''В стране ЕС'' сразу понятно, что это про про..балтов)))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Идиот микроскопический.
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