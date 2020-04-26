Украина проведет еще один спасательный авиарейс: кому удастся вернуться домой

Украина откроет продажу авиабилетов для эвакуации своих граждан из Швеции, которые не успели вернуться домой после закрытия границ из-за коронавируса.

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Специальный рейс со Стокгольма запланирован на 28 апреля. Об этом сообщило посольство Украины в этой стране на своей странице в Facebook.

"Открыта продажа билетов на спецрейс Стокгольм – Киев. Купить билеты можно на официальной странице авиакомпании SkyUP Airlines", – говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость билета стартует от 5836 гривен. Самолет вылетит из аэропорта Арланда в Стокгольме в 9:00 во вторник, 28 апреля 2020 года.

При этом в посольстве отметили, что согласно принятому 22 апреля решению Кабмина, граждане Украины, которые пересекают границу, при условии согласия на самоизоляцию и с использованием сервиса "Действуй дома", не подлежат обсервации или изоляции.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по данным Генерального консульства Украины в Стамбуле, на пароме из Турции на родину эвакуируют 90 украинцев.

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