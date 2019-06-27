Украина присоединится к спецоперациям НАТО: что известно

Украина планирует присоединиться к спецоперации НАТО в Ираке и программе Альянса "Морской охранник".

Такое заявление сделал заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко после встречи с представителями оборонных ведомств стран-членов Альянса в четверг, 27 июня, в Брюсселе, передает "Интерфакс-Украина".

"Уже сейчас мы завершили проекты документов, которые позволят нам присоединиться к миссии НАТО в Ираке, – это будут наши специалисты с реальным боевым опытом. Также мы планируем присоединиться к операции НАТО на море "Морской охранник" (Sea Guardian). В первую очередь – с точки зрения ситуационной осведомленности и безопасности в Черном и Азовском морях", – поделился он.

НАТО Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил сохранение перспективы вступления Украины в Альянс при президенте Владимире Зеленском.

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