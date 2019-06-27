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Украина присоединится к спецоперациям НАТО: что известно

1.3тЧитать материал на украинском

Украина планирует присоединиться к спецоперации НАТО в Ираке и программе Альянса "Морской охранник".

Такое заявление сделал заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко после встречи с представителями оборонных ведомств стран-членов Альянса в четверг, 27 июня, в Брюсселе, передает "Интерфакс-Украина".

"Уже сейчас мы завершили проекты документов, которые позволят нам присоединиться к миссии НАТО в Ираке, – это будут наши специалисты с реальным боевым опытом. Также мы планируем присоединиться к операции НАТО на море "Морской охранник" (Sea Guardian). В первую очередь – с точки зрения ситуационной осведомленности и безопасности в Черном и Азовском морях", – поделился он.

НАТО

НАТО

Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил сохранение перспективы вступления Украины в Альянс при президенте Владимире Зеленском.

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Место
Украина
Тег
НАТО
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
"это будут наши специалисты с реальным боевым опытом" Долбежки по жилым кварталам издалека
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CARGO 100
CARGO 100
"... это будут наши специалисты с реальным боевым опытом." Конечно, всё правильно. Туда надо только опытных, согласен. Знающих и понимающих. Всех в Ирак, кто остался после Иловайска ...
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Михайлов Алексей
Михайлов Алексей
Унитазы чистить хозяевам.
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