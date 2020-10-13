Украина присоединится к санкциям ЕС против Беларуси, – Кулеба

Ольга Липич Мир 10:57, 13.10.2020

Украина присоединится к введенным Европейским Союзом санкциям против Беларуси и рассмотрит вопрос о присоединении к новым ограничениям после того, как их введет ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге во вторник, 13 октября. По его словам, позиция Украины относительно ситуации в Беларуси остается последовательной с первых дней конфликта.

"Мы присоединились к заявлениям Евросоюза. Что касается санкций, которые уже введены (на уровне Евросоюза), то мы присоединимся к ним", – заявил министр.

Кулеба не подтвердил, но и не стал исключать намерения Украины подвергнуть санкциям лично самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

"Что касается любых новых санкций, то мы действуем по согласованному алгоритму, то есть сначала Евросоюз принимает санкции, и дальше будем рассматривать возможность присоединиться к ним", – добавил министр.

Напомним, совет ЕС принял принципиальное решение о том, что санкции будут введены также лично против Лукашенко.

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