Украина присоединится к санкциям ЕС против Беларуси, – Кулеба
Украина присоединится к введенным Европейским Союзом санкциям против Беларуси и рассмотрит вопрос о присоединении к новым ограничениям после того, как их введет ЕС.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге во вторник, 13 октября. По его словам, позиция Украины относительно ситуации в Беларуси остается последовательной с первых дней конфликта.
"Мы присоединились к заявлениям Евросоюза. Что касается санкций, которые уже введены (на уровне Евросоюза), то мы присоединимся к ним", – заявил министр.
Кулеба не подтвердил, но и не стал исключать намерения Украины подвергнуть санкциям лично самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
"Что касается любых новых санкций, то мы действуем по согласованному алгоритму, то есть сначала Евросоюз принимает санкции, и дальше будем рассматривать возможность присоединиться к ним", – добавил министр.
Напомним, совет ЕС принял принципиальное решение о том, что санкции будут введены также лично против Лукашенко.
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