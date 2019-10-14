Украина представила ЕС план по Донбассу: появилась первая реакция

Глава дипломатии Европейского Союза Федерика Могерини назвала "удовлетворительными" планы Украины по урегулированию конфликта на Донбассе и будущим реформам.

Свою оценку озвучила она после встречи в Люксембурге с министром иностранных дел Вадимом Пристайком, которая состоялась в понедельник, 14 октября, пишет "Европейская правда".

"Мы получили от него комплексную и, я бы даже сказала, очень удовлетворительную картину планов, которые есть у правительства и администрации по реформам, а также о том, как решить конфликт на востоке Украины", – сказала Могерини журналистам.

Украина представила ЕС план по Донбассу и получила ответ

"Мы видим позитивное развитие событий, очень хотим его поддержать", – добавила она.

По словам Могерини, ЕС готов поддержать повестку дня реформ в Украине.

"Мы намерены продолжать поддержку Украины и украинцев в дальнейшем. Мы подтверждаем сильную решимость ЕС в поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, нашей политики непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя", – резюмировала дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее возможный преемник Могерини Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе продолжат поддержку Украины в борьбе с Россией и сохранят санкции против РФ.

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