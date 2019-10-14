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14 октября • обновлено в 19:40
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Украина представила ЕС план по Донбассу: появилась первая реакция

4.1т Читать материал на украинском

Глава дипломатии Европейского Союза Федерика Могерини назвала "удовлетворительными" планы Украины по урегулированию конфликта на Донбассе и будущим реформам.

Свою оценку озвучила она после встречи в Люксембурге с министром иностранных дел Вадимом Пристайком, которая состоялась в понедельник, 14 октября, пишет "Европейская правда".

"Мы получили от него комплексную и, я бы даже сказала, очень удовлетворительную картину планов, которые есть у правительства и администрации по реформам, а также о том, как решить конфликт на востоке Украины", – сказала Могерини журналистам.

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Украина представила ЕС план по Донбассу и получила ответ

Украина представила ЕС план по Донбассу и получила ответ

"Мы видим позитивное развитие событий, очень хотим его поддержать", – добавила она.

По словам Могерини, ЕС готов поддержать повестку дня реформ в Украине.

"Мы намерены продолжать поддержку Украины и украинцев в дальнейшем. Мы подтверждаем сильную решимость ЕС в поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, нашей политики непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя", – резюмировала дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее возможный преемник Могерини Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе продолжат поддержку Украины в борьбе с Россией и сохранят санкции против РФ.

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Персоны
Федерика Могерини Вадим Пристайко
Теги
Европейский Союз Донбасс
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Ну, и каким же планом Пристайко "удовлетворил" Могерини? Планом А, планом Б или ещё каким-то "планом"?))) Вообще-то свидомые балаболы мастаки на "удовлетворение планами", а с реализацией своих планов - ни в зуб ногой. Зеленский давеча 14 часов "удовлетворял" партиями журналистов бесконечным пересказом, типа "перочинный ножик, ножик перочинный...". Вроде как, тоже все остались довольны.
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
В ЕС поняли, что в Украине нет власти. Всем заправляют шизанутые гопники и, как в дурдоме, вернулись к тактике поддакивания.
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Позитивное развитие событий, это в каких сферах ? Ну ка, упоротые, напомните ка, где или в чём вы успеха добились ?
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3
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
БоХ - в помощь !, безвиз, весьмирснами, ще не померла, героям слава ...
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