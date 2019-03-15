"Украина предала Россию": известный режиссер оскандалился в эфире у Соловьева

Известный российский режиссер Карен Шахназаров цинично обвинил Украину в предательстве России. При этом он умолчал о том, что страна-агрессор лишила ее 7% территории и развязала войну на Донбассе.

Беспочвенными претензиями Шахназаров разразился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Карен Шахназаров politikus.ru

"В принципе Украина, как бы получается, предала Россию. Она стала на ту сторону (Запада. — Ред.). В момент, когда она почуяла, что будет такая схватка, она перебежала и не стесняясь говорит это. И это после трехсотлетних совместных побед! Это вообще подлая позиция, очень подлая, к сожалению. Мы говорим, что братский народ. Он братский, но знаете, в семьях так бывает: порой не дай Бог таких родственников, что лучше уж с чужими иметь дело", — лицемерно заявил Шахназаров.

Его поддержал топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев, который заявил, что свое предательство Украина якобы подтвердила, когда решила стремиться к членству в НАТО.

"Вы каждый раз, рассказывая нам о Крыме, забываете: когда вы нас предали, напомнить? В каком году вы побежали в НАТО? В 2008 году вы уже выбрали сторону врага, хотя могли оставаться нейтральными. А в 1991 году, кто предал? Да ваши тоже, руки-то им не ломали", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шахназаров заявил, что Украину якобы может постигнуть судьба бывшей Чехословакии. По его мнению, страна должна разделиться, поскольку в ней живет два разных народа.

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