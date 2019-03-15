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"Украина предала Россию": известный режиссер оскандалился в эфире у Соловьева

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Известный российский режиссер Карен Шахназаров цинично обвинил Украину в предательстве России. При этом он умолчал о том, что страна-агрессор лишила ее 7% территории и развязала войну на Донбассе.

Беспочвенными претензиями Шахназаров разразился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Карен Шахназаров

Карен Шахназаров

politikus.ru

"В принципе Украина, как бы получается, предала Россию. Она стала на ту сторону (Запада. — Ред.). В момент, когда она почуяла, что будет такая схватка, она перебежала и не стесняясь говорит это. И это после трехсотлетних совместных побед! Это вообще подлая позиция, очень подлая, к сожалению. Мы говорим, что братский народ. Он братский, но знаете, в семьях так бывает: порой не дай Бог таких родственников, что лучше уж с чужими иметь дело", — лицемерно заявил Шахназаров.

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Его поддержал топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев, который заявил, что свое предательство Украина якобы подтвердила, когда решила стремиться к членству в НАТО.

"Вы каждый раз, рассказывая нам о Крыме, забываете: когда вы нас предали, напомнить? В каком году вы побежали в НАТО? В 2008 году вы уже выбрали сторону врага, хотя могли оставаться нейтральными. А в 1991 году, кто предал? Да ваши тоже, руки-то им не ломали", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шахназаров заявил, что Украину якобы может постигнуть судьба бывшей Чехословакии. По его мнению, страна должна разделиться, поскольку в ней живет два разных народа.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Шахназаров КаренВладимир Соловьев
Место
Россия
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Рашки только и умеют, что переворачивать с ног на голову. До чего же лживые!
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минин евген
минин евген
Ilchenko Tamara, а что им еще остаётся? нихуя не умеют, ни на сто не способны.только пиздеть, воровать, срать вокруг и нажираться боярышником до поросячьего визга. кацапье - все-таки мелкий рогатый скот.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
С чем можно согласиться с этим маразматиком Шахназаровым - так это со словами "..не дай Бог таких родственников!". Таких Каинов как вы - ни одни Авели не выдержат.
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
Хто нэ скачет той москаль,..москаляку на гиляку ,.это было в самом начале ,ещё думал ..если эти опездалы хотят сбросить Завгара ,то думаю каким боком тут эти кричалки идиотские? Да и вообще ,на мандалае не было не одного социального лозунга .ни одного требования полезного большинству простого трудового народа ,бедняков и батраков наемных. .
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