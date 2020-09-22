Лебедько: Украина попала в черный список Лукашенко, он проигрывает по всем фронтам

Пятый президент Беларуси Александр Лукашенко, закрывая западные границы, пытается вернуть страну во времена Советского Союза, но белорусы расценивают это как маразм. Он чувствует, что проигрывает по всем политическим фронтам и идет на новые "экспромты".

Лукашенко был бы удовлетворен нейтральной позицией Украины в отношении результатов выборов в Беларуси, но поскольку она иная, официальный Киев попадает в его "черный список". Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько.

– Почему Лукашенко захотел закрыть западные границы страны?

– Хотеть не вредно. Но какие это будет иметь последствия? Я ездил в город, мы проводили такое социологическое исследование. Так вот, мы не встретили ни одного минчанина, который бы поддержал эту идею. Независимо от того, это мужчины или женщины, молодые или старые. Все они относятся к этому как к какому-то чудачеству, маразму, и не стесняются в выражениях.

А если анализировать более масштабно, то мы свидетели правового дефолта Лукашенко внутри страны. Судя по тому, что происходит на международном уровне, его ожидает и международный дефолт.

Лукашенко чувствует, что он проигрывает практически по всем международным фронтам, если исключить Российскую Федерацию, Среднюю Азию и Китай. Он сильно откатывает от того, что было еще полгода или год назад.

Он нервничает, и нет стратегии, как на это реагировать.

"Александр Лукашенко оказался в ситуации правового дефолта внутри страны"

– Вы говорите о политическом дефолте как метафоре или об экономической угрозе для страны?

– Пока мы говорим о политическом и правовом дефолте. Беларусь вышла за рамки правового поля. У нас не работает не то, что Конституция, что было отмечено на протяжении уже длительного времени. У нас перестали работать практически все законы, которые были написаны под Лукашенко и для Лукашенко.

Его ситуация настолько плачевна, что даже этими законами ему очень тяжело удерживать власть.

Конвейер суда работает практически в постоянном режиме. Все забито политическими процессами. Там просто штампуют совершенно абсурдные приговоры. Вот так живет страна.

– О чем свидетельствуют заявления Лукашенко о закрытии границы? Он начинает враждебно относиться к официальному Киеву? Помните, еще при президенте Порошенко, когда они с Лукашенко давали брифинг в Черниговской области, Лукашенко сказал: мы же друзья, мы же братья ваши, и единственное, на чем мы к вам можем приехать – на тракторах, помогать отстраивать вашу страну. Сейчас отношение к Украине изменилось?

– Мы наблюдали, какой была резолюция Европейского парламента – очень жесткая, которая говорит о том, что необходимо вводить санкции в отношении Лукашенко, что Лукашенко не является легитимным президентом.

Лукашенко читает и его это выводит из себя. Он нервничает. И появляются такие экспромты.

Конечно, практически реализовать эту идею, вернуть страну в Советский Союз невозможно.

Что касается Украины, то все зависит от того, как вы персонально относитесь к Лукашенко. Если вы говорите: Александр Лукашенко, бацька, браво, супер, крутой парень! Он соответствующим образом реагирует. Значит, вы тоже наш средний брат. А если вы называете вещи своими именами и говорите: "Ну, извините, вы не легитимный президент страны…"

"Беларусь вышла из правового поля, в стране на конвейере штампуют абсурдные приговоры"

– Так Лукашенко становится врагом для украинской власти, которая не признает эти выборы?

– Да, Украина сегодня попадает в черный список Александра Лукашенко – после Литвы, Польши, Чехии. Именно за то, что было озвучено, по крайней мере, за позицию Верховной Рады. Конечно же, более осторожная позиция исполнительной власти, но Лукашенко не любит полутонов. Ему нравится черно-белая ситуация.

Он бы хотел, чтобы Украина, как минимум, заняла некий политический нейтралитет.