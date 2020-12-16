Украина получит вакцину от COVID-19 после 2022 года – The Economist
Массовый доступ граждан к вакцинации против COVID-19 в Украине можно ждать не раньше апреля 2022-го или в 2023 году.
Такую оценку перспектив вакцинации дали эксперты британского журнала The Economist. Картой, разработанной изданием, поделился на странице в Facebook журналист Богдан Цюпин (чтобы посмотреть изображение, доскролльте страницу до конца).
Эксперты поделили государства на четыре категории – в зависимости от предварительных дат, когда граждане смогут получить прививки от коронавируса. Украина единственная среди европейских стран оказалась в "красной" зоне.
В The Economist считают, что вакцинация украинцев может начаться в апреле 2022-го или даже в 2023 году.
Соседняя Беларусь, к примеру, оказалась выше Украины в этом рейтинге. Прогнозируется, что доступ к прививкам у белоруссов появится в 2022 году.
В "зеленую" зону попали большинство стран Европы, а также США.
Напомним, в The Guardian ранее писали, что миллиарды людей во всем мире вряд ли будут вакцинированы против коронавируса в последующие несколько лет.
Среди причин этого эксперты указали массовую скупку препаратов богатыми государствами Европы. Украину издание отнесло к "проблемным" странам, где девять из 10 жителей могут не получить прививку.
В то же время первые инъекции начиная с 8 декабря уже делают жителям Великобритании. Граждан Соединенного Королевства разделили на группы в зависимости от потребности в прививке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Группа международных благотворительных организаций People's Vaccine Alliance отметила, что правительство Украины пока не заключило существенных прямых договоров на приобретение вакцин против COVID-19 с мировыми компаниями-разработчиками.
Однако, Министерство здравоохранения Украины подписало документы по международной программе COVAX, согласно которой страна бесплатно получит вакцину в начале 2021 года.
Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, кому сделают прививки бесплатно.