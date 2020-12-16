Украина получит вакцину от COVID-19 после 2022 года – The Economist

Массовый доступ граждан к вакцинации против COVID-19 в Украине можно ждать не раньше апреля 2022-го или в 2023 году.

Такую оценку перспектив вакцинации дали эксперты британского журнала The Economist. Картой, разработанной изданием, поделился на странице в Facebook журналист Богдан Цюпин (чтобы посмотреть изображение, доскролльте страницу до конца).

Эксперты поделили государства на четыре категории – в зависимости от предварительных дат, когда граждане смогут получить прививки от коронавируса. Украина единственная среди европейских стран оказалась в "красной" зоне.

В The Economist считают, что вакцинация украинцев может начаться в апреле 2022-го или даже в 2023 году.

Соседняя Беларусь, к примеру, оказалась выше Украины в этом рейтинге. Прогнозируется, что доступ к прививкам у белоруссов появится в 2022 году.

В "зеленую" зону попали большинство стран Европы, а также США.

Напомним, в The Guardian ранее писали, что миллиарды людей во всем мире вряд ли будут вакцинированы против коронавируса в последующие несколько лет.

Среди причин этого эксперты указали массовую скупку препаратов богатыми государствами Европы. Украину издание отнесло к "проблемным" странам, где девять из 10 жителей могут не получить прививку.

В то же время первые инъекции начиная с 8 декабря уже делают жителям Великобритании. Граждан Соединенного Королевства разделили на группы в зависимости от потребности в прививке.

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