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13 февраля • обновлено в 19:23
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"Путь открыт!" Загороднюк сделал заявление о мощной поддержке в НАТО

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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев сделал все возможное для возобновления заседаний комиссии Украина-НАТО и получил мощную поддержку со стороны всех представителей стран-членов Альянса.

Итогами переговоров он поделился с журналистами в четверг, 13 февраля, в Брюсселе, передает "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что работу комиссии все еще блокирует Венгрия, которая недовольна законом об украинском языке, однако в Минобороны уже добились прогресса.

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Загороднюк сделал заявление о мощной поддержке в НАТО

Загороднюк сделал заявление о мощной поддержке в НАТО

"Все высказались в поддержку возобновления заседаний Комиссии Украина-НАТО на уровне министров, которая сейчас не работает из-за позиции Венгрии. Мы приняли рекомендации Венецианской комиссии, и поэтому мы считаем, что путь открыт, и мы рассчитываем на то, что Венгрия сделает необходимые шаги, чтобы разблокировать комиссию", – рассказал министр.

Загороднюк также заявил, что договорился с венгерским коллегой о полноценной встрече. "Но это не столько министерство обороны, сколько министерство иностранных дел. Поэтому мы будем работать всем правительством, чтобы добиться этого", – подчеркнул он.

Говоря о дальнейшей интеграции Украины с Северо-Атлантическим альянсом, Загороднюк подчеркнул, что "только в том случае, когда мы покажем реальный результат и прогресс в реформах и себе, и нашим Вооруженным силам, и нашим гражданам, экспертному и международному сообществу, только тогда мы можем рассчитывать на дальнейшие серьезные шаги в интеграции с НАТО и в будущем членстве".

"Пока мы находимся на правильном пути, мы будем его усиливать и идти дальше. Я рассчитываю на позитивный результат (членство Украины в Альянсе)", – заверил он.

По словам министра, в этом году есть "очень амбициозные планы в отношении перехода на стандарты НАТО". "Мы должны принять ключевой пакет стандартов, который уже разработан, и дорожную карту, которая находится на финальной стадии согласования с НАТО. В марте мы ожидаем подписания документа под названием Процесс планирования и обзора (Planning and review process), в котором все будет перечислено", – уточнил Загороднюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Загороднюк в штаб-квартире НАТО в Брюсселе провел ряд важных встреч с партнерами Украины из Великобритании, Латвии, Литвы, Польши и Турции.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Андрей Загороднюк
Место
Украина
Тег
НАТО
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Mega Death
Mega Death
Дураки)))
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Нациев Сала
Нациев Сала
скоро (с) запиши! - всем окраинским кастрюлям - звенеть щеня!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, декоммунизируйтесь, только тогда мы вам позволим в НАТО... а без этого никак...
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