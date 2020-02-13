"Путь открыт!" Загороднюк сделал заявление о мощной поддержке в НАТО

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев сделал все возможное для возобновления заседаний комиссии Украина-НАТО и получил мощную поддержку со стороны всех представителей стран-членов Альянса.

Итогами переговоров он поделился с журналистами в четверг, 13 февраля, в Брюсселе, передает "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что работу комиссии все еще блокирует Венгрия, которая недовольна законом об украинском языке, однако в Минобороны уже добились прогресса.

Загороднюк сделал заявление о мощной поддержке в НАТО

"Все высказались в поддержку возобновления заседаний Комиссии Украина-НАТО на уровне министров, которая сейчас не работает из-за позиции Венгрии. Мы приняли рекомендации Венецианской комиссии, и поэтому мы считаем, что путь открыт, и мы рассчитываем на то, что Венгрия сделает необходимые шаги, чтобы разблокировать комиссию", – рассказал министр.

Загороднюк также заявил, что договорился с венгерским коллегой о полноценной встрече. "Но это не столько министерство обороны, сколько министерство иностранных дел. Поэтому мы будем работать всем правительством, чтобы добиться этого", – подчеркнул он.

Говоря о дальнейшей интеграции Украины с Северо-Атлантическим альянсом, Загороднюк подчеркнул, что "только в том случае, когда мы покажем реальный результат и прогресс в реформах и себе, и нашим Вооруженным силам, и нашим гражданам, экспертному и международному сообществу, только тогда мы можем рассчитывать на дальнейшие серьезные шаги в интеграции с НАТО и в будущем членстве".

"Пока мы находимся на правильном пути, мы будем его усиливать и идти дальше. Я рассчитываю на позитивный результат (членство Украины в Альянсе)", – заверил он.

По словам министра, в этом году есть "очень амбициозные планы в отношении перехода на стандарты НАТО". "Мы должны принять ключевой пакет стандартов, который уже разработан, и дорожную карту, которая находится на финальной стадии согласования с НАТО. В марте мы ожидаем подписания документа под названием Процесс планирования и обзора (Planning and review process), в котором все будет перечислено", – уточнил Загороднюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Загороднюк в штаб-квартире НАТО в Брюсселе провел ряд важных встреч с партнерами Украины из Великобритании, Латвии, Литвы, Польши и Турции.

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