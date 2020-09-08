Соратники Колесниковой прибыли в Украину: все подробности

На территорию Украины прибыли пресс-секретарь Координационного совета оппозиции Беларуси Антон Родненков и исполнительный секретарь Координационного совета Беларуси Иван Кравцов.

Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова границу не пересекала, она порвала свой паспорт.

Белорусские оппозиционеры вечером 8 сентября дали пресс-конференцию в Киеве о том, как выехали из своей страны и каким образом попали в Украину.

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20:02 – Оппозиционеры ответили на вопрос, почему они не порвали паспорта по примеру Колесниковой.

"Мария очень сильный человек, я восхищаюсь ей. Это сильный поступок, на который она решилась. Поэтому она один из лидеров оппозиции, а я пресс-секретарь", – сказал Родненков.

20:00 – Родненков и Кравцов заявили, что не собираются запрашивать политическое убежище в Украине.

19:48 – Кравцов добавил, что видео о выезде в Украину его заставили записать сотрудники спецслужб. Один из них подсвечивал диодной лампой, а активист держал селфи-палку.

19:46 – По словам оппозиционеров, когда пограничники поняли, что Колесникова покинула автомобиль, движение Кравцова и Родненкова пытались заблокировать в нейтральной зоне, но они ушли от погони и успели доехать до украинского пограничного пункта.

19:43 – Активисты отметили, что с их документами границу пересекали сотрудники белорусских спецслужб. Отдали паспорта им только после того, как вывезли на нейтральную зону.

19:40 – Кравцов уточнил, что его с Родненковым везли на границу с Украиной отдельно от Колесниковой. Там Ивану сказали пересесть в собственный автомобиль и заехать в нейтральную зону, после чего к нему должны были подсесть Родненков и Колесникова.

Родненков добавил, что Колесникову насильно затолкали в машину Кравцова, и там она порвала свой паспорт, а затем выбралась через заднее окно и пошла пешком назад в Беларусь.

19:27 – Оппозиционеры отметили, что события начали развиваться около 10:00, когда пропала Мария Колесникова. Родченков и Кравцов пришли к ней в квартиру, но неизвестные люди затолкали их в автобус и надели мешки на голову.

Их отвезли в помещение Комитета госконтроля и начали угрожать уголовными делами по экономическим статьям. Там активистам предложили покинуть страну во избежание эскалации ситуации.

19:20 – Иван Кравцов заявил, что после задержания ему предлагали вывезти Колесникову за границу для деэскалации ситуации в Беларуси.

19:13 – Родненков и Кравцов дают пресс-конференцию. Они рассказывают, как выехали из Беларуси и попали в Украину.

Родненков и Кравцов дают пресс-конференцию в Киеве. Кадр трансляции "Укринформа"

17:58 – Белорусские оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков прибыли в Киев.

Как сообщает Telegram-канал Pavlovsky News, они готовятся дать пресс-конференцию, которая состоится в 19:00 в агентстве "Укринформ".

14:40 Экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко, который также входит в Координационный совет оппозиции, подтвердил информацию о том, что Колесникову пытались выдворить из Беларуси. Он также подтвердил информацию о том, что она разорвала свой паспорт.

13:41 Александр Лукашенко в интервью российским пропагандистам заявил, что в курсе ситуации с Колесниковой. По его словам, она действительно хотела уехать к сестре в Украину. Также он подтвердил, что ее задержали, но не назвал причину такого решения.

12:31 Погранслужба Украины еще раз подтвердила, что Родненков и Кравцов не задержаны. В официальном сообщении говорится, что они прошли пограничный контроль и были пропущены в Украину.

11:42 Адвокат Марии Колесниковой заявил, что – судя по геолокации – ее телефон находится в Минске.

11:25 Замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Родненкова и Кравцова насильно выдворили из Беларуси. По информации СМИ, Колесникову выдворить не удалось, так как она порвала свой паспорт.

11:00 В Украине опровергли информацию о задержании Родненкова и Кравцова.

10:42 В Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что Родненков и Кравцов якобы также задержаны на территории Украины, пишет БЕЛТА.

"Антон Родненков и Иван Кравцов в рамках взаимодействия задержаны сопредельной стороной на территории Украины", – сказали в белорусском ведомстве.

10:37 В Госпогранслужбе, отметили, что 8 сентября ряд СМИ распространил информацию со ссылкой на различные источники, в том числе на официального представителя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, о выбытии в направлении Украины трех граждан Беларуси, которые являются членами Координационного совета белорусской оппозиции.

"Учитывая это Государственная пограничная служба Украины сообщает, что в один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан РБ Антон Родненков и Иван Кравцов. Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, которое определяет порядок пересечения государственной границы. Гражданка РБ Мария Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного не контролируются прибывала", – говорится в официальном заявлении.

9:50 Юрист и член президиума Координационного совета Максим Знак заявил об отсутствии у Колесниковой планов покидать Беларусь.

"После ситуации с Ольгой Ковальковой мы специально отдельно вчетвером – я, Родненков, Колесникова и Кравцов – обсуждали, что делать, если нам будет предложен такой же выбор как Латушко и Ковальковой: уехать из страны или попасть под репрессии. И у Марии Колесниковой была четкая позиция, что ни при каких раскладах она не уедет из страны, только насильно. По крайней мере позавчера вечером она была абсолютно в этом уверена", – цитирует его слова TUT.BY.

9:15 Факт задержания Колесниковой в комментарии для "Радио Свобода" подтвердил также представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский. "Сейчас идет процесс, чтобы дать этой ситуации правовую оценку", – сказал он.

8:50 Источник "Интерфакса" в окружении белорусских оппозиционеров предположил, что всех троих на границу с Украиной доставили из СИЗО сотрудники белорусских спецслужб, но Колесникову задержали при попытке пересечения.

"Ни Антон Родненков, ни Иван Кравцов, ни Мария Колесникова не планировали отъезд за границу. Были категорически против. На границе они оказались после задержания. Вероятно, их доставили туда из СИЗО и так же, как Ольгу Ковалькову, принудили покинуть страну", – сказал источник.

Он также допустил, что спецслужбы могли инсценировать попытку Колесниковой незаконно пересечь границу.

"Скорее всего имело место инсценировка, такая провокация, в рамках которой Колесникову и задержали", – сказал собеседник.

Примечательно, что телефоны Колесниковой, Кравцова и Родненкова недоступны. При попытке дозвониться Родненкову отвечает автоответчик на украинском языке. В ответ на попытки дозвониться до Колесниковой срабатывает автоответчик одного из российских мобильных операторов.

8:23 В Беларуси заявили о том, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов выехали в Украину в ночь на 8 сентября. При этом Мария Колесникова, которая накануне пропала в Минске, была задержана якобы при попытке прорыва границы.

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