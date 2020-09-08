Украина подтвердила прибытие соратников Колесниковой

Государственная пограничная служба Украины подтвердила, что на территорию нашей страны прибыли белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов.

Что касается пропавшей Марии Колесниковой, то она границу не пересекала, сообщает пресс-служба ведомства.

В Госпогранслужбе, отметили, что 8 сентября ряд СМИ распространил информацию со ссылкой на различные источники, в том числе на официального представителя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, о выбытии в направлении Украины трех граждан Беларуси, которые являются членами Координационного совета белорусской оппозиции.

"Учитывая это Государственная пограничная служба Украины сообщает, что в один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан РБ Антон Родненков и Иван Кравцов. Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, которое определяет порядок пересечения государственной границы. Гражданка РБ Мария Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного не контролируются прибывала", – говорится в официальном заявлении.

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