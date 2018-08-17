Украина "подловила" Россию на Донбассе: готовится разоблачение

Украина на всех международных площадках представит подтвержденные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ факты появления на оккупированном Донбассе систем радиоэлектронной борьбы из России.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел в Twitter. "Украина представит подтвержденные СММ ОБСЕ факты появления на Донбассе новейших российских систем радиоэлектронной борьбы международным партнерам на всех уровнях и площадках", - пригрозили дипломаты.

Отмечается, что зафиксированные СММ ОБСЕ четыре новейшие и сложные системы радиоэлектронной борьбы, находящихся на вооружении Вооруженных сил РФ, "являются свидетельством того, что РФ в очередной раз прибегает к эскалации".

Зафіксовані @OSCE_SMM 4 новітні та складні 🇷🇺 системи радіоелектронної боротьби, які знаходяться на озброєнні ЗС РФ, є свідченням того, що #РФ вчергове вдається до ескалації. pic.twitter.com/tSOwqYqKPe — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 16 августа 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтеры заявили, что новый отчет СММ ОБСЕ о присутствии на Донбассе современных российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подтверждает то, что войска РФ активно участвуют в войне против Украины.