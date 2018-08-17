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ПолитикаЭкономика

Украина "подловила" Россию на Донбассе: готовится разоблачение

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Украина на всех международных площадках представит подтвержденные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ факты появления на оккупированном Донбассе систем радиоэлектронной борьбы из России.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел в Twitter. "Украина представит подтвержденные СММ ОБСЕ факты появления на Донбассе новейших российских систем радиоэлектронной борьбы международным партнерам на всех уровнях и площадках", - пригрозили дипломаты.

Отмечается, что зафиксированные СММ ОБСЕ четыре новейшие и сложные системы радиоэлектронной борьбы, находящихся на вооружении Вооруженных сил РФ, "являются свидетельством того, что РФ в очередной раз прибегает к эскалации".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтеры заявили, что новый отчет СММ ОБСЕ о присутствии на Донбассе современных российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подтверждает то, что войска РФ активно участвуют в войне против Украины.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
ОБСЕ
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Эту хуйню по второму разу уже чубатые пытаются вдуть в уши.Только не в то отверстие дуют.Ни в одном отчёте СММ ОБСЕ,за указанное чубатыми время, ничего подобного и близко не упомянается.Пиздят,как дышат,по привычке.Утверждать подобное-это всё равно,что на Библии поклясться в том,что Ляшко не пассивный педераст.
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
такими темпами свертывания военных программ в московии , они просто схлопнутся через пару лет..а вяличие то дутое, а технологий и производства нет , воровать запретили...))) раша гудбай!
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Кузьмин Владислав, Хохловыблядок! Самое главное в твоем хохловысере - это извечное хохлосранское "СКОРО" (через пару лет) )))))
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
разоблачители хреновы)))))
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