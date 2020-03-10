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11 марта • обновлено в 00:25
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Украина поддержала решение ООН по коронавирусу

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Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица поддержал решение организации ввести ограничительные меры в связи с распространением коронавируса.

"Украина положительно относится к мероприятиям, о которых объявили в ООН с целью минимизации рисков распространения вируса COVID-19. Это касается, в частности, отмены заседаний с привлечением к участию представителей из столиц. Поддерживаем также усилия Генерального секретаря ООН, в частности по организации работы сотрудников секретариата дистанционно", – приводит слова дипломата "Левый берег".

Кислица назвал коронавирус беспрецедентным вызовом, но призвал подходить к решению проблемы без паники и руководствоваться научным подходом и здравым смыслом.

"По злой иронии судьбы, эта беда нас должна научить. Коронавирус особенно опасен для пожилых людей. Нашей организации в этом году исполняется 75 лет. Как и со случаем COVID-19, после того как этот кризис закончится, ООН должна выработать иммунитет к пережиткам прошлого. Следовательно, этот вызов должен стать не приговором, а иммунизацией и возможностью избавиться от вредных привычек", – добавил дипломат.

Сергей Кислица

Сергей Кислица

24 канал

Как писал OBOZREVATEL, накануне лидер Китая высказался об успехе в борьбе с коронавирусом, который начинает сбавлять обороты в Поднебесной.

Всего в мире от инфекции умерли более четырех тысяч человек. Однако из 118 тысяч заболевших половина пациентов уже вылечились.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Сергей Кислица
Место
Украина
Тег
ООН
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