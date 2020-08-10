Украина – на отказ Ирана компенсировать сбитый самолет МАУ: платить все же придется

Ирану не удастся избежать выплаты компенсации авиакомпании МАУ за сбитый украинский самолет.

Об этом в своем Facebook заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. По его словам, ранее иранская сторона уже подтвердила свою готовность возместить ущерб.

"Мне трудно представить возможность избежать иранской стороной ответственности за сбитый украинский Боинг, и это понимают все причастные игроки. Во время двусторонних переговоров иранская сторона подтвердила свою готовность компенсировать убытки, включая авиакомпании МАУ, представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны. Мы договорились включить этот вопрос в повестку дня следующего раунда переговоров", – подчеркнул он.

В то же время он пояснил, что, если Иран откажется выплачивать компенсацию непосредственно МАУ, то вынужден будет это сделать европейским страховым компаниям, в которых был застрахован самолет.

"Действительно самолет МАУ был застрахован в одной из европейских страховых компаний, которая в свою очередь перестраховала свои риски у других страховщиков. Соответственно Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о тех же сами компенсации", – заверил Енин.

Енин заверил, что Иран не избежит ответственности. Facebook Евгения Енина

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что страна не будет выплачивать компенсацию МАУ за сбитый самолет, поскольку он был застрахован европейскими фирмами.