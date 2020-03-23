Украина оказалась в лидерах наиболее уязвимых для коронавируса стран

Украина попала в топ списка государств с наибольшей степенью уязвимости к коронавирусу COVID-19.

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Об этом говорится в исследовании Global Health Security Index (GHS). Отчет по его итогам опубликован на официальном сайте "Инициативы по ядерной угрозе" (Nuclear Threat Initiative, NTI) 13 марта.

Отмечается, что Украина вошла в список 33-х государств, чей Глобальный Индекс здравоохранения ниже 30 баллов, а количество путешествующих ежегодно составляет более 1 миллиона. Так, страна была отнесена к группе государств с наибольшей степенью уязвимости к коронавирусной пандемии и оказалась третьей после Венесуэлы и Пакистана.

Украина попала список самых уязвимых для коронавируса стран

Примечательно, что согласно выводов экспертов за 2019 год, мир в целом был не готов к эпидемиям и тем более пандемиям. Они проанализировали данные о 195 странах.

Так, лучше остальных к борьбе с подобными заболеваниями подготовлены США (83,5 балла), Великобритания (77,9), Нидерланды (75,6), Австралия (75,5) и Канада (75,3).

Украина же тогда получила 38 баллов из 100 и заняла 94-ю позицию, что между Зимбабве и Сенегалом.

Украина попала в список наиболее уязвимых для коронавируса стран Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, китайский вирусолог и руководитель Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун выразил мнение, что страны Европы не смогут справиться с распространением пандемии коронавируса в ближайшем будущем.

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