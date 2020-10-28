Украина оказалась на 22-м месте в мире по больным COVID-19: статистика на 28 октября. Обновляется

По состоянию на среду, 28 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 44,2 млн человек. За минувший день выявлено 459 020 новых инфицированных. Всего от болезни скончались 1,17 млн пациентов, а выздоровели – 32,4 млн.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 75 тысяч, Индии – 42 тысяч и Франции – 33 тысячи.

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Коронавирус в мире. Worldometers

Рейтинг стран по заболеваемости. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 355 601 человек. Умерли 6 590 пациентов, выздоровели – 145 336.

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (9 млн), Индия (8 млн) и Бразилия (более 5,4 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 22-е место.

В ряде стран Европы за неделю сильно возрос ежесуточный показатель случаев заражения COVID-19 и летальных исходов среди инфицированных.

Карта распространения вируса. СНБО

Коронавирус в Украине. СНБО

Главное за 28 октября:

Украина поднялась на 22 место в мире по количеству больных коронавируса в рейтинге онлайн-счетчика Worldometers.

В Омске машины скорой помощи привезли двух пациентов с COVID-19 к зданию регионального Минздрава, потому что больным не хватало мест в больницах.

Мэр Львова Андрей Садовый ушел на самоизоляцию после того, как у его жены и тещи обнаружили коронавирус.