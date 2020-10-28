Украина оказалась на 22-м месте в мире по больным COVID-19: статистика на 28 октября. Обновляется
По состоянию на среду, 28 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 44,2 млн человек. За минувший день выявлено 459 020 новых инфицированных. Всего от болезни скончались 1,17 млн пациентов, а выздоровели – 32,4 млн.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 75 тысяч, Индии – 42 тысяч и Франции – 33 тысячи.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 355 601 человек. Умерли 6 590 пациентов, выздоровели – 145 336.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (9 млн), Индия (8 млн) и Бразилия (более 5,4 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 22-е место.
В ряде стран Европы за неделю сильно возрос ежесуточный показатель случаев заражения COVID-19 и летальных исходов среди инфицированных.
Главное за 28 октября:
Украина поднялась на 22 место в мире по количеству больных коронавируса в рейтинге онлайн-счетчика Worldometers.
В Омске машины скорой помощи привезли двух пациентов с COVID-19 к зданию регионального Минздрава, потому что больным не хватало мест в больницах.
Мэр Львова Андрей Садовый ушел на самоизоляцию после того, как у его жены и тещи обнаружили коронавирус.
За сутки в Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом. Накануне – 61. Общее число умерших достигло 6578 человек.
В ростовской больницы № 20 для пациентов с COVID-19 из-за нехватки кислорода одновременно погибли 13 больных, подключенных к аппарату ИВЛ.
Власти шведского региона Сконе на фоне серьезного роста заболеваемости коронавируса COVID-19 в стране призвала жителей региона серьезно сократить социальные контакты с другими людьми. Эта рекомендация будет действовать в течение трех недель.