Украина официально отказалась от участия в ПАСЕ из-за России: заявление

Украина официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за возвращения России.

Соответствующее заявление сделала в Facebook глава украинской делегации Елизавета Ясько.

"Мы приняли решение не подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины", – написала она.

Украина официально отказалась от участия в ПАСЕ

Ясько обнародовала текст заявления, которое было принято членами делегации в ПАСЕ и главой парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

"Подтверждая приверженность принципам и ценностям Совета Европы (СЕ) и признавая значительные исторические достижения ее уставного органа Парламентской Ассамблеи (ПАСЕ) в продвижении и контроля за соблюдением прав человека; Принимая во внимание кризисные явления в Ассамблее, ставшие следствием значительного ослабления возможности ПАСЕ противодействовать нарушением Устава Совета Европы и контролировать соблюдение государствами-членами своих обязанностей и обязательств из-за изменений, внесенных в Правила процедуры Ассамблеи 25 июня 2019; Отмечая одновременно важность сохранения механизмов защиты прав человека, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод на территории государств-членов Совета Европы, в том числе на временно оккупированных территориях Украины;

Делегация Верховной Рады Украины в ПАСЕ

Подтверждает неприемлемость решений, которые ослабили Парламентскую Ассамблею в части контроля за выполнением государствами-членами своих обязанностей и обязательств и позволили восстановить полноценное участие в работе ПАСЕ делегации Российской Федерации без выполнения ею одной из ключевых требований резолюций / рекомендаций ПАСЕ, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины и системные нарушения РФ прав человека, как на собственной, так и на оккупированной территории.

Призывает ПАСЕ подтвердить обязательность всех решений и требований, изложенных в резолюциях Ассамблеи по осуждению агрессии Российской Федерации против Украины, и о ситуации с правами человека на оккупированной Россией территории Украины, которые были приняты ПАСЕ во время неучастия России в работе СЕ в последние года. Напоминает, что в резолюции 1988 от 9 апреля 2014 ПАСЕ осудила российскую агрессию и аннексию Крыма как явное нарушение международного права, в том числе Устава ООН, Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Устава и основных принципов Совета Европы.

Отмечает, что Резолюцией 1990 от 10 апреля 2014 ПАСЕ правомерно и пропорционально совершенным РФ нарушениям международного права ограничила права делегации РФ и сообщила о возможности аннулирования ее полномочий, если РФ не проведет деэскалацию ситуации и не прекратит аннексию Крыма.

Далее напоминает, что вслед за резолюцией 1990 ПАСЕ приняла еще не менее 10 резолюций с осуждением агрессивных действий Российской Федерации, нарушений норм международного права, системных нарушений прав человека. Отмеченные ПАСЕ нарушение международного права стали основанием для ряда судебных и арбитражных процессов в Европейском суде по правам человека, Международном суде ООН, Международном морском трибунале, в международных инвестиционных арбитражах и в отношении которых осуществляет предварительное исследование Международный уголовный суд.

Присоединяется к заявлениям делегаций государств-партнеров Украины, что сообщили о своем неучастии в торжествах по случаю 70-летия СЕ через безусловное возвращение делегации РФ в ПАСЕ. Учитывая то, что значительная часть территории нашего государства остается оккупированной, а вооруженная агрессия РФ не прекращается, считаем невозможным участие украинской делегации в торжествах по случаю празднования 70-летия Совета Европы и считаем такое празднование не своевременним.

Заявляет об отказе подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины.

Сообщает, что в течение времени проведения этой части сессии делегация ВРУ в ПАСЕ будет проводить консультации с партнерами по Ассамблеи с целью изобретения общих подходов и решений, которые позволили бы вернуть ПАСЕ ее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе. Обращается к делегаций государств-членов Совета Европы с призывом провести расширенные консультации относительно последствий безусловного возвращения РФ к ПАСЕ и разработки эффективных механизмов ответственности государств-нарушителей уставных документов СЕ и норм международного права.

Обращается к Франции, председательствующей в Комитете министров Совета Европы, с предложением инициировать консультации с участием президента Французской республики Эмануэля Макрона и всех заинтересованных сторон для широкого обсуждения путей возвращения доверия к Совету Европы и институционального, а также морального кризиса СЕ, возникших в результате добровольного и безосновательного отказа Комитета министров и Ассамблеи настаивать на соблюдении Россией принципов и стандартов Совета Европы.

Члены делегации: Умеров Рустем Бардина Марина Василенко Леся Мережко Александр Кравчук Евгения Овчинникова Юлия Хоменко Елена Лубинець Дмитрий Гончаренко Алексей Соболев Сергей Билозир Лариса Мезенцева Мария Скичко Александр Камельчук Юрий Медяник Вячеслав Кальченко Сергей Забуранная Леся Ясько Елизавета

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