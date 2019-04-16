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Украина обратилась в Международный трибунал из-за пленных моряков

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Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с просьбой принять временные меры в отношении России для освобождения украинских военнопленных моряков.

Об этом сообщил в Facebook президент Петр Порошенко.

"Сегодня по моему поручению МИД дополнительно обращается в Международный трибунал по морскому праву с запросом для принятия принудительных мер к российской стороне для освобождения украинских моряков", – написал глава Украины.

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Украина обратилась в Международный трибунал из-за пленных моряков

"Рассчитываем, что уже через считанные недели трибунал обяжет Россию освободить наших моряков и украинские корабли, а ее действия будут признаны неправомерными. Именно такие решения приближают освобождение наших моряков, как и остальных наших граждан, а также делают неизбежным привлечение России к международной правовой ответственности", –добавил президент.

Порошенко отметил, что "судилище, которое сейчас происходит в Москве над украинскими моряками, является вопиющим доказательством того, что Россия продолжает демонстрировать циничное неуважение к правам человека".

Он также напомнил РФ, что у нее есть шанс освободить военнопленных, не дожидаясь формального признания совершенного Кремлем международного преступления.

Подтверждение направления запроса в ООН опубликовала пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Сегодняшний запрос о применении временных мер направлен на защиту от серьезного и непоправимого вреда, который будет причинен продолжающимся удержанием военно-морских судов Украины и продолжающимся удержанием и судебным преследованием их военнослужащих", – сказано в заявлении МИД.

Украинские дипломаты подчеркнули, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву военно-морские суда и их персонал имеют абсолютный иммунитет. Это означает, что иностранные государства не могут их арестовывать, задерживать и судить.

Захваченные корабли

Захваченные корабли

glavny.tv

"Захват Россией судов Украины в Черном море, продолжающееся удерживание судов и членов их экипажей, а также попытка уголовного преследования 24 украинских моряков грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву", – подчеркнули в МИД.

Отмечается также, что 1 апреля 2019 года Украина уведомила российскую сторону о начале обязательного арбитражного производства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения. Все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.

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Темы
Обострение в Азовском мореРоссийско-украинский конфликт
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Керченский пролив
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Комментарии на сайте не модерированы
Аркадьева Людмила
Аркадьева Людмила
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский опубликовал 15 апреля в Facebook видеообращение к баллотирующемуся на второй срок действующему главе государства Петру Порошенко, в котором призвал президента заняться своими президентскими делами. "Хочу обратиться к человеку, который занимает очень серьезный пост – пост президента Украины. Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы от "я услышал" вы перешли к "я сделал", а именно: посадили убийц [херсонской активистки] Екатерины Гандзюк, посадили Свинарчуков [бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского и его сына Игоря] и вспомнили о том, что вы забыли – о наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаетесь анализов всем и накричитесь на стадионе", – заявил Зеленский. Он добавил: "Пожалуйста, сделайте это. Это ваши дела". "Потому что шоумен может стать президентом. А президент, который стал шоуменом, – это обидно. Дебаты – 19-го, дела – каждый день", – резюмировал Зеленский. 
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М Олег
М Олег
Украина скоро будет подавать иски в трибунал с целью освободить педофилов, арестованных РФ))) Парни совершили уголовное преступление, для блага Петьки, теперь пусть оддуваются!!! Ну а Петька должен им компенсировать моральный вред)))
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Если они - пленные, то и кораблики получаются трофейные.
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