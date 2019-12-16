14 тысяч жертв! Украина мощно обратилась к ООН из-за вторжения России

Действия России в Крыму и на Донбассе полностью подпадают под понятие "агрессия" в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН "Определение агрессии" от 14 декабря 1974 года.

Об этом сказано в заявлении Министерство иностранных дел Украины по случаю 45-й годовщины принятия документа.

"С 2014 года Украина неизменно квалифицирует международно-противоправные действия РФ в Крыму и на Донбассе как акт агрессии. Мы четко и последовательно доказываем, что такие действия РФ полностью подпадают под определение агрессии в соответствии с пунктами а), b), c), d ), e) и g) статьи 3 приложения к резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 3314 (XXIX) "Определение агрессии", принятой 45 лет назад", – отмечается в заявлении.

Украина обратилась к ООН из-за вторжения РФ

В МИД акцентировали, что военные преступления и преступления против человечности на временно оккупированных территориях имеют широкомасштабный, системный характер и являются следствием международного вооруженного конфликта, развязанного Россией против Украины 20 февраля 2014 года.

Дипломаты констатировали, что вооруженная агрессия РФ против Украины неумолимо увеличивает количество пострадавших, которое, по подсчетам международных организаций, достигло более 40 тысяч человек, из них более 14 тысяч – погибшие. Еще 1,5 млн человек стали внутренне перемещенными лицами.

"Мы благодарны нашим партнерам за четкую и консолидированную позицию относительно неизменности статуса АР Крым и г. Севастополя как неотъемлемой составной части Украины, а также необходимости мирного урегулирования международного вооруженного конфликта на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ", – отметили дипломаты.

МИД Украины обратился к ООН из-за вторжения РФ Корреспондент

В МИД также выразили надежду на дальнейшую поддержку международного сообщества в противодействии вооруженной агрессии РФ и реализации международно-правовой ответственности РФ за вред, причиненный Украине, ее гражданам и юридическим лицам.

"В Украине убеждены, что совместные усилия по преодолению самого вызова мира, безопасности и международному правопорядку со времени окончания Второй Мировой войны на территории Европы позволят в обозримой перспективе восстановить территориальную целостность Украины и нарушены права ее граждан", – резюмировали во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Генеральная ассамблея ООН в понедельник, 9 декабря, приняла резолюцию, которой призвала Россию вывести свои войска из Крыма и прекратить временную оккупацию Украины.

Ранее Генеральный секретарь ООН опубликовал доклад по соблюдению прав человека в аннексированном Крыму, зафиксировав многочисленные нарушения российских оккупантов.

Также Международный уголовный суд ООН обнародовал ежегодный отчет по результатам предварительных расследований нарушений прав человека в аннексированном Крыму и в отдельных районах Донбасса.

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