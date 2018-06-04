Украина не готова: названы последствия распада России

Россия из-за своей агрессивной политики и санкционного давления со стороны США и ЕС подходит к точке невозврата, после которой начнется ее постепенный развал, как по территориальному, так и по национальному признаках.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал украинский предприниматель и соучредитель общественного объединения "Нова країна" Валерий Пекар.

По его словам, уже на сегодня простые исследования показывают, что в России очень мало ресурсов.

"Один фонд исчерпан, второй на грани исчерпания. Можно посмотреть, на сколько упали состояния российских олигархов. Люди из ближайшего окружения Путина и наконец деньги самого Путина сейчас постепенно затягиваются этими санкциями. Путин был хорошим гарантом для всего своего окружения, гарантом их безопасности, их состояний, того, что они смогут беспрепятственно грабить Россию, направлять деньги в свой карман, отдавать ему какую-то часть и при этом смогут ездить на Запад, иметь там яхты, дома и прочее. Этому потихоньку приходит конец. И если Путин уже не является гарантом этого, если уже нельзя выехать на Запад, то эта модель жизни российских олигархов и высших чиновников, когда ты здесь сидишь, получаешь деньги, грабишь Россию, а твои дети учатся там, а твои дома там, а твои яхты там, а твои доллары и евро там, уже не работает. Это означает, что российский режим подходит к концу", - отмечает экономист.

Из-за указанного выше, продолжает Пекар, подходит к концу сама Россия, к тому же сама идея "России как великой империи" в 21 веке не является живой.

"Империи не живут в 21 веке. Распад Советского Союза был этапом в большом распаде российской империи, которая небольшую часть своей жизни называлась советской империей, но продолжала быть российской империей. В конце концов Россия будет разваливаться. Она будет разваливаться и по национальным признакам, и по региональным признакам, потому что вся она держится на том, что есть эксплуатирование природных ресурсов и далее каким-то элитам раздаются деньги. Эта модель не может существовать в 21 веке долго", - указывает он.

Также, по словам Пекаря, украинская проблема в том, что когда Россия начнет стремительно разваливаться, мы к этому не будем готовы.

"Для нас сильная Россия – это всегда проблема, потому что она будет продолжать давить на Украину, пытаясь втянуть в свою орбиту. И слабая Россия – это тоже большая проблема, потому что слабая Россия распадается, будет сюда выбрасывать сотни банд с вооружением и с боевым опытом и десятки, если не сотни тысяч беженцев. Мы к этому не готовы", - резюмировал экономист.

Напомним, ранее были названы сценарии распада России и его последствия.