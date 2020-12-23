Как бы там ни было, а Украина смогла совершить чудо во время Революции Достоинства.

Мы дали Януковичу и Путину по зубам. Через смерти, войну мы выиграли Достоинство и Свободу.

Сейчас, правда то Достоинство пытаются высмеять, опорочить из-за действий непутевого президента, но несмотря на все - Украина действительно не Россия, и не Беларусь.

У нас не травят оппозиционеров.

Так, сидит Риф, но он выйдет.

У нас избили ФЛП, но через моментальный огласку власти пытаются с ними договориться, задобрить.

А в Беларуси тем временем на улице хватают мужчин с детскими коляску, оставляя детей под открытым небом, а другие родители сами везут детей в СИЗО, потому что в автозаках нет мест.

Что-что, а свои ошибки наш народ умеет не только делать, но и исправлять.

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