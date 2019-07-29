"Украина – наша": Портников разоблачил новую подлость со стороны России

Россия задумала отомстить США за мнимое вмешательство в Украину, которую считает своей зоной влияния, накалением обстановки в соседней Венесуэле и на Кубе.

Такое мнение в своем блоге для "Белсат" высказал украинский журналист Виталий Портников.

Так, он сравнил одновременные визиты спецпредставителя США Курта Волкера в Украину и министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Кубу.

Волкер встретился с Зеленским president.gov.ua

"Волкер в Киеве еще раз подтвердил американскую приверженность идее урегулирования на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины. С точки зрения Кремля, это – прямое вмешательство Вашингтона в "российские дела", попытки посягнуть на московскую сферу влияния на постсоветском пространстве!" – пояснил журналист.

Портников отметил, что Россия, совершенно не понимая, что США помогает Украине бороться с агрессией, не планируя расширить свое влияние, в отместку направила Лаврова в Гавану, чтобы показать политическую и военную поддержку диктатуре, с которой не ладит Трамп.

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Кроме того, по словам журналиста, Кремль хочет включить в эту коалицию еще и режим Николаса Мадуро в Венесуэле.

"И все это для Белого дома – прямая демонстрация готовности и желания Владимира Путина наступить на ногу Дональду Трампу", – пояснил он.

"С точки зрения Москвы все просто и прозрачно. Вы лезете в "нашу" Украину – мы не даем вам действовать в "вашей" Венесуэле. С точки зрения Вашингтона все ровно наоборот: и в той, и другой ситуации Соединенные Штаты поддерживают тех, кто подвергается насилию", – отметил Портников.

Путин и Трамп Радио Свобода

Однако США, по словам журналиста, пока не удалось добиться успеха. "И в том, и в другом случае пока что торжествует не Трамп, а Путин. Но с точки зрения даже не ценностей, а формальной логики с подходами Белого дома трудно не согласиться", – добавил он.

"Другое дело, что Кремль давно уже живет в мире, где нет никакой формальной логики, а есть просто желания Путина и его представления о реальности. И да, эти представления искривлены", – резюмировал Портников.

Виталий Портников Антикор

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июля Волкер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также делегация США во главе с Волкером посетила Станицу Луганскую, где пообщалась с местными жителями и обсудила с Александром Сырским ситуацию в зоне проведения ООС.

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