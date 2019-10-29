Грядет большой обмен: в ОБСЕ сообщили новые детали встречи в Минске

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Мартин Сайдик рассказал, что Украина и "Л/ДНР" готовят масштабный обмен пленными.

Подробностями встречи в Минске, которая состоялась во вторник, 29 октября, он поделился с журналистами, передает "Белта".

По словам Сайдика, в гуманитарной подгруппе обсуждали подготовку "большого" обмена пленными. Он отметил, что идет очень серьезная работа.

В ОБСЕ заявили о большом обмене между Украиной и "Л/ДНР"

"Здесь мы хотим подготовить действительно большой обмен, и поэтому нужно работать по каждому лицу, чтобы определить его, можно сказать, будущую судьбу", – уточнил он.

В свою очередь, террористы традиционно представили ситуацию в своем свете, обвинив Киев в срыве переговоров по обмену. Представитель так называемой "Луганской народной республики" руководитель рабочей группы "ЛНР" по обмену пленными Ольга Кобцева высказалась в сторону Украины.

"Украинская сторона, к нашему большому сожалению, вновь не проявила должного усердия в вопросе подтверждения удерживаемых лиц и не провела их процессуальную очистку. Поэтому данный вопрос по вине Киева остается открытым", – процитировали ее ресурсы сепаратистов.

"ЛНР" в свою очередь готова к конкретным действиям в этом вопросе, но только при зеркальных шагах украинской стороны, которые Киев пока не делает", – добавила Кобцева.

ТКГ обсудила обмен пленными в Минске УНИАН

По ее словам, участники рабочей подгруппы также не смогли достичь прогресса в вопросе ремонта моста у Станицы Луганской, так как Киев якобы не представил окончательный проект ремонта разрушенного украинскими силовиками пролета. Сайдик же отметил прогресс Украины в процессе ремонта указанного моста.

Как сообщал OBOZREVATEL, Трехсторонняя контактная группа в Минске 29 октября также согласовала дату разведения сил и средств в Петровском.

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