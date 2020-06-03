Украина и Израиль не восстановят авиасообщение в ближайшее время: посол назвал причину

Авиасообщение между Украиной и Израилем не планируют восстанавливать в ближайшее время из-за ситуации с коронавирусом в нашей стране.

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Об этом заявил посол Израиля Йоель Лион в интервью РБК-Украина. По его словам, украинскому Министерству иностранных дел предлагали пилотный проект, но потом оказалось, что эпидемическая ситуация неутешительная.

Украина и Израиль не восстановят авиасообщение в ближайшее время

Посол сказал, что к этому вопросу могут вернуться в следующем месяце. Для этого необходимо подождать, пока цифры в Украине снизятся.

"В ближайшем будущем мы не видим возможности полностью открыть сообщение между нашими странами. Кроме того, другой важный фактор - количество тестов, которые вы проводите", – подчеркнул он.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Италия 3 июня открыла границы для туристов и возобновила передвижение между регионами без каких-либо ограничений. Однако пускать будут не всех.