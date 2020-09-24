Украину призвали срочно укрепить границу с Беларусью: что будет с Лукашенко и чего ждать от Путина

Несмотря на противостояние с собственным народом, незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко тайно вступил в эту должность на закрытой инаугурации. Однако весь цивилизованный мир еще раз заверил: законности не признаем, выборы сфальсифицированы, требуем провести новые и честные.

Украина тоже не стала отставать и наконец заявила, что солидарна с решением западных партнеров. Это положительный момент, говорят эксперты, однако теперь Украине следует быть готовой к возможным провокациям и даже не со стороны Лукашенко.

Как дальше будут развиваться отношения Украины и Беларуси и откуда ждать очередных неприятностей – читайте в материале OBOZREVATEL.

Украина не разрывает дипотношения с Беларусью

Многие эксперты считают, что непризнание Лукашенко хоть и позднее решение, но достаточно правильное со стороны нынешней власти. Оно означает, что страна идет одним шагом с западными партнерами и не пытается подыграть России, которая одной из первых в мире признала белорусские выборы законными.

"Было бы очень плохо, если бы мы, по давней традиции, пытались проскочить между двумя капельками дождя. Надо наконец четко и ясно занять позицию и я рад тому, что наконец она у нас есть", – отметил OBOZREVATEL бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

По его словам, непризнание Украиной президентских выборов в Беларуси не означает полного разрыва всех отношений между странами, поскольку дипломаты в обеих странах остаются, контакты будут прекращены разве что на высшем уровне.

"Поддерживать контакты с человеком, который в крови, и в буквальном смысле этого слова, топит свой народ – вряд ли разумный политический шаг. Но экономические отношения будут продолжаться, торговля тоже. Лукашенко не станет бить по своим собственным предприятиям", – добавил экс-министр.

С таким тезисом согласился и бывший глава МИД Павел Климкин. По его мнению, то, что цивилизованный мир и Украина не признают Лукашенко легитимным президентом, не означает, что с Беларусью теперь не будет никакого общения и коммуникации. Оно пойдет по недипломатическим и непубличным каналам, через которые обычно и осуществляется реальное давление.

"В Украине тоже есть немалые рычаги влияния на Беларусь через взаимодействие с бизнес-элитами, с белорусской демократией. И очень важно их сейчас задействовать", – отметил OBOZREVATEL Климкин.

Украина срочно должна укрепить свою северную границу

Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко считает, что главное для Украины – чтобы Беларусь оставалась максимально независимым от России государством и двигалась в сторону демократии. Однако сейчас трудно спрогнозировать, как непризнание Лукашенко повлияет на дальнейшие отношения двух стран.

По его словам, если Лукашенко останется у власти, то отношения между Украиной и официальным Минском не будут такими, как раньше, но главная проблема не в этом, а в том, не проглотит ли Россия Беларусь.

"Сейчас Лукашенко очень зависит от поддержки Путина, и понятно, что за нее он потребует определенных уступок. Может произойти де-факто "аншлюс" Беларуси. Для Украины это крайне опасно, потому что можем получить на границе дополнительный источник напряжения и провокаций", – предполагает Мережко.

Опрошенные OBOZREVATEL дипломаты соглашаются, что Украина должна срочно укреплять свою северную границу с Беларусью, потому что у Путина не будет никаких препятствий для действий в военно-политической сфере.

"Для нас это должно быть очень серьезным звоночком", – пояснил Огрызко.

"Больших изменений в сфере безопасности не будет, потому что наша позиция, хотя очень медленно, но скорректирована с Евросоюзом. Но мы должны комплексно посмотреть на риски с севера. И не только с военной точки зрения, но и с гибридной", – добавил Климкин.

Лукашенко удержится у власти или уйдет?

Эксперты считают, что теперь Лукашенко полностью находится под властью Путина. Если раньше он пытался лавировать между молотом и наковальней – Западом и Россией – то теперь, незаконно заняв президентское кресло, утратил все инструменты влияния на РФ.

По убеждению российского политолога Дмитрия Орешкина, у него остались только силовики и подконтрольные СМИ, благодаря которым он еще держится у власти, пока что, но уйти ему придется.

"Уверен, что цивилизованный мир таки дожмет Лукашенко. Он уйдет, это 100%. После всех этих событий, зверской жестокости, смешного фарса, который назвали инаугурацией, он стал токсичным активом и для самого Путина. Он будет торговать им с Западом и в перспективе просто сдаст. Для России вопрос Беларуси абсолютно принципиальный, потому что Путин хочет сохранить полный контроль над ней. Если он ее потеряет, то что скажет внутри России?" – задался вопросом Климкин.

Между тем, Путин до сих пор не поздравил Лукашенко с "инаугурацией". Кремль оправдался, мол, практика международного общения этого и не требует. Приветствие незаконно избранному направил лишь президент Туркменистана.