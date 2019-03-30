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"Путин – основатель украинской государственности!" Ходорковский выступил с громким заявлением

6.8тЧитать материал на украинском

Украина не должна ставить памятник президенту России Владимиру Путину, хотя благодаря ему она обрела полностью отдельное от России национальное самосознание.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик и олигарх Михаил Ходорковский в интервью "Эхо Москвы". "Так что в этом смысле Путин, скорей всего, может считаться одним из основателей украинской национальной государственности. Вот тут памятник ему не надо ставить. Он этого не хотел. При всем этом Украина для нас является примером", – подчеркнул он.

При этом Ходорковский подчеркнул, что не может пока воспринимать Украину как совершенно чужое государство.

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Михаил Ходорковский

Михаил Ходорковский

"Дождь"

"Тем не менее, в результате действий Путина, Украина обрела полностью отдельное от России национальное самосознание, которое сейчас всеми силами разводится с российским самосознанием", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году выяснилось, что Ходорковский приезжал в уже оккупированный Донецк.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Михаил ХодорковскийВладимир Путин
Место
Россия
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
S S
S S
Поставим памятник Плешивому Хуйлу)) Сцарь будет вертеться в гробу вечность)
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1
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Если уж на то пошло то Ленин - основатель Украинской государственности . а Сталин - основатель украинской соборности .
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0
1
S S
S S
Семёнов Александр, Если бы ты пошел нахуй,то мы бы не знали этой ебаной твоей мымлишки,акадэмик,мля,лапотный
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1
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Но ведь украинской государственности минимум 10 000 лет?
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