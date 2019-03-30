"Путин – основатель украинской государственности!" Ходорковский выступил с громким заявлением

Украина не должна ставить памятник президенту России Владимиру Путину, хотя благодаря ему она обрела полностью отдельное от России национальное самосознание.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик и олигарх Михаил Ходорковский в интервью "Эхо Москвы". "Так что в этом смысле Путин, скорей всего, может считаться одним из основателей украинской национальной государственности. Вот тут памятник ему не надо ставить. Он этого не хотел. При всем этом Украина для нас является примером", – подчеркнул он.

При этом Ходорковский подчеркнул, что не может пока воспринимать Украину как совершенно чужое государство.

Михаил Ходорковский "Дождь"

"Тем не менее, в результате действий Путина, Украина обрела полностью отдельное от России национальное самосознание, которое сейчас всеми силами разводится с российским самосознанием", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году выяснилось, что Ходорковский приезжал в уже оккупированный Донецк.

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