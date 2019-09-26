"Украина для него была всем": Лукашенко рассказал об обиде Януковича на Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что беглый экс-глава Украины Виктор Янукович никогда не был предателем и любил свою страну.

Такое мнение выразил он на встрече с представителями украинских СМИ, передает БЕЛТА.

"Трещина между Украиной и Россией появилась при Януковиче, когда резко подскочила цена на газ. Он очень обиделся тогда на Россию. И мне говорит: "Слушай, ну почему они по отношению к нам так поступили?" Вот это была не первая, но значительная уже трещина, когда была обида очень серьезная. Может, это его и подтолкнуло к резкому движению на Запад, к ЕС. Потом отступили, начали куролесить. А тут воспользовались ситуацией", – заявил он.

Лукашенко рассказал об обиде Януковича на Россию

"Вы знаете, он не был никаким пророссийским. Он не был предателем Украины. Никогда не был антиукраинским человеком, но допустил очень много ошибок, которые привели к тому, что он был просто свергнут в результате неконституционных действий", – сказал лидер Беларуси.

При этом, по личным наблюдениям Лукашенко, "Украина для Януковича была всем", и он якобы никогда не делил страну на восточную и западную, хотя и имел на востоке значительную поддержку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил, что не считает возможным возвращение Крыма Украине в обозримом будущем.

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